D. Rui Valério pede aos novos padres e diáconos que sejam “voz para os desesperados e injustiçados”

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, pediu aos sete padres e dois diáconos ordenados este domingo que sejam “sinais de filiação e fraternidade” “num mundo dilacerado pela guerra, pelo ódio e pela violência”.

“Sois enviados como construtores de uma civilização nova, a civilização do amor”, disse na homilia, na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa.

Na celebração, que encheu a igreja de fiéis e contou com a presença do cardeal D. Manuel Clemente, outros oito bispos, 122 padres e 25 diáconos, o Patriarca pediu aos novos sacerdotes e diáconos que sejam “rocha para os fracos, voz para os desesperados e injustiçados, pastores que conhecem o nome das suas ovelhas”.

D. Rui Valério afirmou ainda que “a missão do padre e do diácono” não é a de se servir da Igreja, “mas ser liberto para servir a Igreja”.

“Ser liberto, em primeiro lugar, de tudo aquilo que em si é estorvo à ação de Deus e necessita de conversão e purificação. Ser liberto, também, de todas aquelas perspetivas mundanas que podem ver o ministério sagrado como uma carreira ou um ganha-pão”, disse, acrescentando que a liberdade passa também por ser livre “de toda a escravidão do comodismo, dos esquemas pré-definidos e dos preconceitos”.

Dirigindo-se aos ordinandos, D. Rui Valério lembrou que a meta de cada um deles “não é o sucesso, a fama, mas guardar a fé até ao fim”. “Não vos iludais: todos nós seremos feridos, contestados, provados. Mas o ministério ordenado não é apenas uma função pastoral. Ele é sinal sacramental da esperança da Igreja”, sublinhou.

D. Rui Valério citou ainda as palavras do Papa Leão XIV na recente ordenação de presbíteros a que presidiu no Vaticano: “O mundo frequentemente propõe modelos de sucesso e de prestígio duvidoso e inconsistentes. Não vos deixeis fascinar por eles! Em vez disso, olhai para o exemplo sólido e os frutos do apostolado, muitas vezes escondido e humilde, daqueles que na sua vida serviram ao Senhor e aos irmãos com fé e dedicação, e continuai a sua memória com a vossa fidelidade.”

O Patriarca de Lisboa presidiu, este domingo, à ordenação de sete alunos do Seminário Maior de Cristo-Rei dos Olivais, em Lisboa, e de dois do Seminário Redemptoris Mater Nossa Senhora de Fátima, em Caneças.