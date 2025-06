​Leão XIV confirma o seu serviço à unidade: “Que a igreja seja casa e escola de comunhão”

“Nesta solene festa, quero confirmar que o meu serviço episcopal é um serviço à unidade e que a Igreja de Roma está empenhada, pelo sangue dos Santos Pedro e Paulo, em servir com amor a comunhão entre todas as Igrejas”, declarou Leão XIV, este domingo durante o Angelus, na Praça de São Pedro.

A propósito da festa, que hoje se assinala, em honra de Pedro e Paulo, o Papa destacou a fecundidade do testemunho dos apóstolos e de muitos mártires.

“Também nos nossos dias, em todo o mundo, há cristãos que o Evangelho torna generosos e audazes, apesar do risco da própria vida”, disse Leão XIV, acrescentando que se trata de “um ecumenismo de sangue, uma unidade invisível e profunda entre as Igrejas cristãs, mesmo que não vivam ainda uma comunhão plena e visível entre si”.

O Santo Padre recordou que nos túmulos dos Apóstolos, destino de peregrinação desde há milhares de anos, “descobrimos que também nós podemos viver de conversão em conversão, pois o Evangelho não esconde os erros, as contradições, os pecados daqueles que veneramos como os maiores entre os Apóstolos. Na verdade, a sua grandeza foi moldada pelo perdão. O Ressuscitado foi buscá-los, mais do que uma vez, para os colocar de novo no seu caminho. Jesus nunca chama apenas uma vez”.

Neste contexto, Leão XIV implorou a intercessão dos Apóstolos Pedro e Paulo e também da Virgem Maria “para que, neste mundo dilacerado, a Igreja seja casa e escola de comunhão”.

No final do Angelus, o Papa saudou os peregrinos da Ucrânia dizendo-lhes “rezo sempre pelo vosso povo” e terminou com um pedido a todos para se continuar a rezar para que "em todo o lado se calem as armas e se trabalhe pela paz através do diálogo”.