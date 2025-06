Ordenações no Patriarcado são "um momento de grande felicidade"

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, diz à Renascença que a ordenação de sete novos sacerdotes e dois diáconos, que vai acontecer este domingo, na Igreja de São Vicente de Fora, é um momento de “grande felicidade e sobretudo um momento de esperança”.

"É um momento de grande felicidade, mas é sobretudo um momento onde nós tocamos e sentimos o que é a esperança”, diz em declarações exclusivas à Renascença D. Rui Valério, que vai presidir à celebração.

"É uma esperança, antes de mais, para a Igreja de Lisboa, esperança também para a Igreja de Portugal e para a Igreja do Mundo inteiro porque celebrar e participar da ordenação sacerdotal de sete jovens que deixaram tudo para consagrar a sua vida ao Reino de Deus, a Jesus Cristo e a servir a humanidade, com aquilo que é mais precioso para que a humanidade viva e se transforme no caminho da santidade, no caminho da beleza, no caminho da paz, é qualquer coisa que nos obriga, quer queiramos quer não, a dizer um grande, infinito obrigado a Deus, Nosso Senhor, porque coloca uma dimensão de generosidade tão grande no coração de pessoas concretas, como é o caso destes jovens”, sublinha.

Neste momento que é de alegria, o patriarca de Lisboa não quer alongar-se na reflexão sobre a falta de sacerdotes. "Essa dimensão, nestas ocasiões até nem tem grande relevância”, argumenta.

“Aquilo que para nós é o mais importante é, por um lado, a certeza de que este sim dos jovens é fonte de felicidade, é fonte de alegria, e depois é o momento que de certa maneira realiza também a plenitude da sua dimensão cristã, na medida em que o sacerdócio e o diaconado estão integrados na realização daquela vocação maior, que é a santidade, e portanto, respondendo ao apelo de Deus a serem santos, eles são sacerdotes, são presbíteros, são diáconos”, acrescenta.

Reitor do Seminário dos Olivais: "É um sinal de esperança”

O reitor do Seminário Maior de Cristo-Rei dos Olivais, padre Nuno Amador, admite que este dia de ordenações "é um sinal de esperança", neste ano de Jubileu e "um testemunho para os mais jovens".

Nuno Amador fala de um dia de “grande alegria, não só para o seminário, mas para toda a Igreja, e em particular a Igreja de Lisboa”.

Para o seminário, para além de alegria, é também um sinal do dever cumprido, do “cumprimento da sua finalidade, porque o seu objetivo, é formar sacerdotes”.

“Por isso, esta não é uma festa só de cada um dos sacerdotes ou dos diáconos que vão ser ordenados, é uma festa de toda a comunidade do seminário e toda a comunidade eclesial também”, acrescenta.

Nestas declarações à Renascença, o reitor do Seminário dos Olivais afirma que “é sempre bom quando há novos padres e diáconos a ser ordenados” e admite que a diocese “precisaria de mais” sacerdotes, mas, neste momento, importa sobretudo exteriorizar “o sentimento de gratidão a Deus e de ação de graças por estes que aceitam seguir o caminho do sacerdócio, e que aceitaram ser chamados pelo Senhor e agora aceitam também ser ordenados e enviados”.

“Neste ano do jubileu, mais do que uma alfada de ar fresco, creio que estamos perante um sinal de esperança. Cada sacerdote que é ordenado, cada diácono que é ordenado, são sinais de esperança para esta igreja em que vivemos”, reforça.

Interrogado sobre se há uma crise de vocações, o padre Nuno Amador sustenta que “não é só uma crise de vocações que vivemos”.

“Nós vivemos uma crise generalizada, uma crise também da fé, muitas vezes da vida. E creio que o mais importante não é focarmo-nos apenas nas vocações em si, mas alargarmos o olhar e percebermos que, enquanto não ganharmos uma dimensão, um olhar sobre a vida, um olhar vocacional sobre a vida, um olhar vocacional sobre a existência, enquanto as comunidades cristãs não ganharem este olhar, não se empenharem também nisso, desde a família e a comunidade para o que há, as diversas realidades eclesiais, que são elas o berço onde nasce depois cada uma das vocações; continuaremos a sentir essas dificuldades”, declara.

“Creio que mais do que olhar apenas para o final, para a vocação específica, o importante seria olharmos também para como é que, em comunidade, nós vamos ganhando um sentido vocacional da vida, vamos incutindo isso também nas crianças e nos jovens, porque sem fé e sem vida onde a vocação seja alguma coisa que entra desde o início, certamente não haverá mais vocações”, acrescenta Amador.

O responsável acredita, por isso, que este conjunto de ordenações “pode ser um testemunho grande para os mais novos, para aqueles que são da idade dos que vão ser ordenados”.

“Espero que ao ordenarmos estes padres e estes diáconos, também outros jovens possam sentir o apelo de Deus para lhe perguntarem o que é que Ele quer das suas vidas, o que é que Ele quer que sejam. Creio que é uma coisa importante, quando vemos outros a darem um passo, a comprometerem-se, a aceitarem este desafio do sacerdócio e do diaconado, creio que isso é um testemunho de facto para aqueles que podem ver e podem deixar-se interpelar também por isso”, afirma.

“Há testemunhos bonitos de jovens que às vezes participando nas ordenações, participando até em algum momento da vida do seminário, a partir deste testemunho, sentem também eles um apelo de ir procurar mais aquilo a que Deus os chama”, ramata o padre Amador.