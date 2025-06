Papa​ Leão XIV: “Que a nossa diversidade se transforme em unidade e comunhão”

É importante olhar para os Apóstolos Pedro e Paulo para aprender a viver a comunhão, como unidade na diversidade, “porque todos temos necessidade desta fraternidade”, disse Leão XIV na manhã deste domingo.

“Empenhemo-nos em fazer da nossa diversidade um laboratório de unidade e comunhão, de fraternidade e reconciliação, para que cada um na Igreja, com a sua história pessoal, aprenda a caminhar junto dos outros”, pediu o Papa durante a homilia da missa que celebrou na Basílica de São Pedro.

O testemunho dos dois apóstolos, que deram a vida pelo Evangelho até ao martírio, nem sempre foi vivido de forma diferente. Simão era um pescador, Saulo um intelectual rigoroso pertencente ao grupo dos fariseus; o primeiro deixa imediatamente tudo para seguir o Senhor; o segundo persegue os cristãos até ser transformado por Cristo Ressuscitado; Pedro prega sobretudo aos judeus; Paulo é impelido a levar a Boa Nova aos gentios.

Leão XIV sublinhou esta manhã que “a história de Pedro e Paulo ensina-nos que a comunhão a que o Senhor nos chama é uma harmonia de vozes e rostos, e não apaga a liberdade de cada um. Os nossos Padroeiros percorreram caminhos diferentes, tiveram ideias diferentes, por vezes confrontaram-se e discordaram com franqueza evangélica. Mas isso não os impediu de viver uma viva comunhão no Espírito, uma sintonia fecunda na diversidade”, disse o Santo Padre.

O Papa também deixou um alerta sobre a vitalidade da fé e o risco de se cair no hábito, no ritualismo e em padrões pastorais “que se repetem sem renovação e sem captar os desafios do presente”, enquanto a história dos dois Apóstolos “revela a sua disponibilidade para se abrirem à mudança, para se deixarem interpelar pelos acontecimentos, pelos encontros e pelas situações concretas das comunidades, para procurarem novos caminhos de evangelização a partir dos problemas e das questões colocadas pelos seus irmãos e irmãs na fé”

"É importante sair do risco de uma fé cansada e estática, para nos perguntarmos: quem é Jesus Cristo para nós hoje? Que lugar ocupa ele na nossa vida e na ação da Igreja? Como podemos testemunhar esta esperança na vida quotidiana e anunciá-la àqueles que encontramos?”.

Nesta celebração, Leão XIV impôs o pálio a 54 arcebispos de vários países e saudou os membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana que participaram na celebração: “Obrigado pela vossa presença aqui e pelo vosso zelo pastoral. Que o Senhor conceda a paz ao vosso povo."