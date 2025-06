Presidente da APROPESCA: "Não andamos legais no mar"

O presidente da APROPESCA - Organização de Produtores de Pesca Artesanal, Carlos Cruz, diz que o sector da pesca diz vive uma situação de ilegalidade, uma vez que a legislação que obriga a que metade da tripulação de uma embarcação seja portuguesa não é cumprida. “Nós não andamos legais no mar”, assegura Carlos Cruz, em entrevista à Renascença e Agência Ecclesia.

O dirigente diz que uma fiscalização rigorosa teria o efeito de parar o sector. “Se houver uma inspeção rigorosa que queira mexer com o setor, que queira confrontar o setor e que queira que a gente cumpra a lei, amanhã o sector está todo parado, não há volta a dar." Carlos Cruz mostra-se muito preocupado com as alterações que têm sido propostas à lei da imigração e pede ao Governo que reconheça as habilitações para pescar dos imigrantes indonésios que procuram Portugal para trabalhar. "Temos um problema e temos de o resolver”, argumenta Cruz, defendendo que “para o resolver, o Governo tem de reconhecer a cédula dos pescadores indonésios”. O responsável garante que existe o risco de a pesca em Portugal acabar por falta de mão-de-obra e que "se não fosse a mão-de-obra indonésia, as nossas embarcações estavam paradas”. No dia em que a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, Carlos Cruz destaca a grande devoção dos pescadores e a forma intensa como “vivem os Santos Populares”. “É para nós muito importante”, reforça.

De que modo é que a comunidade piscatória vive esta data em que a Igreja assinala o Martírio dos Dois Apóstolos, Pedro e Paulo, e se celebra em muitos lugares do país a festa de São Pedro, o padroeiro dos pescadores? Antes de mais, queria agradecer o convite pela primeira vez estar aqui nas vossas instalações, é uma honra e só tenho de agradecer por isso. Nós vivemos muito os Santos Populares, nós vivemos, a pesca vive muito bem os Santos Populares. O Santo António não tanto, mas o São João e o São Pedro são festas marcantes para o pescador. Em Vila do Conde, Caxinas, Póvoa de Varzim, vivemos intensamente as festas destes dois santos. Isso é para nós é muito importante. É conhecida a forma especial como os pescadores e as suas famílias vivem a fé. É algo que está sempre presente ou vem só nos momentos de aflição? Não, todo pescador que vai para o mar vai sempre com fé, mesmo sabendo que não vai pescar ou que pesca muito ou que pesca pouco. Vai sempre com fé. Não há nenhum pescador que vá para o mar e diga "vou para o mar e vou sem fé". Não, vão sempre com fé. E há pescadores que manifestam a sua fé, na forma como se comportam no barco. Toda a embarcação que largue a primeira arte ao mar, as palavras que saem sempre da boca de um pescador são sempre "vai na hora de Deus". E, quando é para recolher a rede, usa sempre essa palavra na primeira entrada do peixe. Mas mas se não vê a peixe, não usa esta palavra, entrando primeiro o peixe, diz "louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus". Sempre estas palavras.

Há um envelhecimento da frota e das tripulações e sabemos que há uma dramática falta de mão-de-obra. Agora, indonésios e guineenses têm evitado que os barcos fiquem em terra, ainda que as condições não sejam as melhores e coloca-se a questão: a pesca sustentável, em particular a pesca artesanal, está em risco? Não considero que esteja em risco. O peixe nunca vai acabar. Peixe temos nós no mar, o que temos é problemas com as cotas. Posso dar aqui exemplos de barcos do espadarte, que são barcos que requerem uma certa despesa e algum cuidado nesta questão de irem para o mar. Começam o ano e, depois da primeira viagem de um ou dois meses, o máximo três meses, não têm mais cota para trabalhar durante o ano todo. O maior problema na pesca são as cotas. Não considero que a pesca artesanal esteja em risco. Só estará em risco de falta de mão-de-obra, não por causa do peixe. Tivemos de recorrer aos estrangeiros, indonésios, e ainda bem que eles vieram. São pessoas que sabem trabalhar, são pessoas que chegaram e não nos deixaram mal. Ainda bem, porque se eles não tivessem chegado, se não fosse esta mão-de-obra indonésia, as nossas embarcações, na maioria, estavam paradas. E isso não era bom para a pesca. Então, não é exagerado afirmar-se que a pesca em Portugal depende da chegada de mão-de-obra estrangeira. Um dia que isto falhe, que haja alguém que trave isto, estamos mesmo condenados. Falta de peixe não há, nunca vai existir a falta de peixe. Temos a falta da mão-de-obra e a falta de cotas.

Numa embarcação, qual é a percentagem de mão-de-obra nacional e de mão-de-obra estrangeira? No anterior governo, tínhamos uma legislação que nos obrigava a ter 60% de trabalhadores portugueses e 40% de trabalhadores estrangeiros. Os 60% de trabalhadores portugueses era para que se salvaguardasse que tivéssemos sempre trabalho para os portugueses. A verdade é que os portugueses que existiam, aqueles que ainda andavam no mar desistiram da pesca e foram à procura de outras oportunidades, nos transportes, em particular, como motoristas, e a verdade é que poucos restam. Muitos já foram para a reforma e não se vê, como antigamente, aqueles jovens pescadores virem à procura da arte. Há uma desmotivação para a pesca em Portugal? Antigamente, um jovem pescador, quando se formasse, gostava logo de ir para o mar. Atualmente, não temos, não vemos essa procura. Há pessoas, mesmo pais com embarcações, que não gostam que os filhos sigam a profissão porque não encontram um futuro risonho. É a falta de cotas, são restrições, mais restrições, mais restrições... Isto desmotiva muito e não se vê um pai a incentivar um filho para ir para a pesca. Numa embarcação pode haver 50% de pescadores nacionais e 50% de trabalhadores estrangeiros, por exemplo? Sim, este governo agora alterou a lei, mas não chega. Não chega porque, neste momento, em 110-115 embarcações, 80% a 90% têm mais indonésios do que os portugueses. Está numa situação ilegal… Estamos, estamos, mas eles sabem, eles sabem. Por isso mesmo é que não há motivo para estarmos contentes e satisfeitos. Estamos mesmo saturados. Se houver uma inspeção rigorosa que queira mexer com o setor, que queira confrontar o setor e que queira que a gente cumpra a lei, amanhã está o setor todo parado, não há volta a dar. Não há forma de a cumprirmos.

Há um discurso muito crítico e de resistência à chegada dos imigrantes. Ainda há pouco dizia que se alguém travar isto, relativamente à chegada de trabalhadores estrangeiros, a situação torna-se muito complicada. Imagino que esteja preocupado com as mudanças da legislação na área da imigração... Sem dúvida alguma. Se isso acontecer, o setor está mesmo condenado. Não há outra volta a dar. Queremos mesmo que o nosso Governo nos ajude, reconhecendo as cédulas dos trabalhadores estrangeiros indonésios. Porque eles trazem as cédulas deles. Nós fazemos aqui o registo na Segurança Social e eles têm todas as condições, nós damos as melhores condições ao trabalhador da Indonésia que chega. Damos a estadia e damos a alimentação. É verdade que, no início, eles acabavam por dormir nos barcos, mas atenção: neste momento, isso não acontece. Eu tenho 110 a 115 armadores e não tem um a dormir em barco. Dormem no barco como dormem os portugueses, quando vão para o mar, mas, quando regressam, têm uma casa, têm um apartamento, têm as melhores condições. Neste momento, a ajuda que queremos do Governo é, precisamente, certificar, dar o reconhecimento da cédula deles, a cédula da origem deles. São pessoas que se adaptam muito bem à pesca. Eles chegam e não ficam parados para aprender, eles sabem trabalhar. Eles vêm de pesca, eles têm pesca como nós e sabem trabalhar. Se a cédula deles for reconhecida, teremos o nosso problema resolvido, já os podemos matricular como marinheiros-pescadores. Neste momento, nós matriculamo-los, fazemos tudo o que temos de fazer e a verdade é que eles só podem estar a ver os outros a trabalhar. As autoridades dizem que eles não podem estar a trabalhar, só podem estar a ver. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Não podemos andar aqui a atirar areia para os olhos de ninguém. Isto é a verdade. Temos um problema e temos de o resolver. Ponto final. Isto não é esconder ninguém. Eu sempre disse isso em várias reuniões com o anterior governo e com este governo. Temos debatido isto. A situação é esta: nós não andamos legais no mar. E não andamos legais no mar porque uma embarcação, para poder ir para o mar, tem de ter o mínimo de segurança. E nós não temos.

A alteração de regras, o apertar de regras, vai ainda dificultar mais a integração dessa mão-de-obra que é fundamental para que o setor? Quando me faz a pergunta sobre qual era a percentagem dos portugueses e dos estrangeiros nas embarcações, eu disse que era 40% de estrangeiros e 60% de portugueses. Agora é metade de cada um. Mas isso não chega. Não chega. Não chega. Nós não temos pescadores. Não temos pescadores portugueses para andar no mar. Para quem não esteja familiarizado com o trabalho dos pescadores, a ideia que se tem das comunidades piscatórias é muito associada à pobreza. Esse quadro mantém-se ou a pesca é um trabalho que pode, efetivamente, porporcionar a qualidade de vida? Não, eu não considero que, neste momento que estamos a viver, a nossa comunidade passe por pobreza. Não, nós estamos bem, estamos estáveis. Vamos para o mar, ganhamos dinheiro. Não vamos dizer que estamos a passar a fome. Deixem-nos trabalhar, deem-nos cota para trabalhar porque peixe há no mar, o peixe nunca vai faltar. Não vai faltar peixe. É só isso que tenho a dizer.

Estamos a celebrar os 40 anos da integração de Portugal na União Europeia. Faz uma avaliação positiva da forma como a pesca teve acesso e utilizou os fundos comunitários no setor? Há fundos comunitários que podem ser mais bem aproveitados e, às vezes, deixamos fugir essas oportunidades. Temos assoreamentos nas barras, na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, que são as que eu conheço diretamente, e já vai a caminho de dois anos que não temos uma intervenção. Esses portos precisam de manutenção, para as entradas e saídas. No Norte, temos um mar mais agitado, que não se compara com o do Algarve. Mas a verdade é que nós temos de aproveitar estes fundos e estamos a deixar passar aquilo que podíamos aproveitar. Essa manutenção devia ser anual? Sim, deveria acontecer todos os anos. E há fundos comunitários para o efeito? Há fundos comunitários, mas a verdade é que não são aproveitados. Na minha maneira de ver, não são bem aproveitados.

