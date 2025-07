Leão XIV: “A nossa terra está a cair na ruína”

Na sua mensagem para o décimo Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, o Papa sublinha que “em várias partes do mundo, já é evidente que a nossa terra está a cair na ruína”, e lamenta que “a injustiça, a violação do direito internacional, e dos direitos dos povos, e a ganância”, acabem por provocar “o desflorestamento, a poluição, a perda de biodiversidade”. “Os fenómenos naturais extremos, causados pelas alterações climáticas provocadas pelo homem, estão a aumentar de intensidade e frequência (cf. Exort. ap. Laudate Deum, 5), sem ter em conta os efeitos, a médio e longo prazo, de devastação humana e ecológica provocada pelos conflitos armados”, lembra Leão XIV. Por tudo isto, o Papa diz que “a justiça ambiental representa uma necessidade urgente”.

O Papa afirma que “parece ainda haver uma falta de consciência de que a destruição da natureza não afeta todos da mesma forma”, pois “espezinhar a justiça e a paz significa atingir principalmente os mais pobres, os marginalizados, os excluídos”. “A este respeito, o sofrimento das comunidades indígenas é emblemático”, acrescenta.

Na sua mensagem, Leão XIV defende que “num mundo onde os mais frágeis são os primeiros a sofrer os efeitos devastadores das alterações climáticas, do desflorestamento e da poluição, cuidar da criação torna-se uma questão de fé e de humanidade”.

Sua Santidade lembra que “a própria natureza se torna, por vezes, um instrumento de troca, uma mercadoria a negociar para obter ganhos económicos ou políticos”. E sublinha que “nestas dinâmicas, a criação transforma-se num campo de batalha pelo controlo dos recursos vitais, como testemunham as zonas agrícolas e as florestas que se tornaram perigosas por causa das minas, a política da «terra queimada», os conflitos que eclodem em torno das fontes de água, a distribuição desigual das matérias-primas, penalizando as populações mais fracas e minando a própria estabilidade social”.

Na sua mensagem para o décimo Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 2025, que se celebra a 1 de setembro, Leão XIV começa por recordar que o “tema escolhido pelo nosso amado Papa Francisco, é «Sementes de Paz e Esperança”, e termina lembrando a Enciclíca Laudato si que “acompanha a Igreja Católica e muitas pessoas de boa vontade há dez anos”. “Que ela continue a inspirar-nos, e que a ecologia integral seja cada vez mais escolhida e partilhada como caminho a seguir. Assim se multiplicarão as sementes de esperança, a serem «guardadas e cultivadas» com a graça da nossa grande e indefectível Esperança, Cristo Ressuscitado”, conclui.