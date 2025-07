Papa lamentou "guerra sem sentido" na Ucrânia e reza para que "a paz regresse o mais rapidamente"

O Papa Leão XIV disse esta quarta-feira que devido à “guerra sem sentido” na Ucrânia “não é fácil falar de esperança” aos membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que recebeu em audiência, nem às pessoas que lhes estão confiadas.

“Sei que têm muitas necessidades a enfrentar, tanto no âmbito eclesial como humanitário. Vós sois chamados a servir Cristo em cada pessoa ferida e angustiada que se dirige às vossas comunidades pedindo ajuda concreta. Estou perto de vós e, por meio de vós, estou perto de todos os fiéis da vossa Igreja”, disse o Papa, no seu discurso, na Sala do Consistório do Palácio Apostólico do Vaticano.

Aos membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que celebram a sua Assembleia Sinodal após a peregrinação jubilar de 28 de junho, Leão XIV assinalou que era um “momento importante” e que se insere no contexto do Ano Jubilar, “que convida todo o Povo de Deus a renovar-se na esperança”.

O Papa acrescentou que, no atual contexto histórico, “não é fácil falar de esperança”, nem aos membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, nem às pessoas que lhes estão confiadas pastoralmente, por causa da guerra na Ucrânia, que começou com ataques e invasão do território pela Rússia no dia 24 de fevereiro de 2022.

A Igreja Católica está a celebrar o Ano Santo 2025, o 27.º jubileu ordinário da história, por iniciativa do Papa Francisco, que o dedicou ao tema da esperança, e Leão XIV recordou o seu antecessor neste encontro, repetindo que “a esperança não desilude, porque se funda no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor”.

Leão XIV convidou os membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana a permanecerem “unidos na única fé e na única esperança”, e afirmou que a “comunhão é um grande mistério”, referindo que “é também comunhão real com todos os irmãos cuja vida foi arrancada desta terra, mas é acolhida em Deus”.

O Papa Leão XIV começou a audiência a lembrar que se encontrou com “numerosos peregrinos da Igreja Greco-Católica Ucraniana”, onde abençoou também um grupo de mães de soldados mortos na guerra, na Basílica de São Pedro, no sábado, dia 28 de junho, e partilhou que gostaram “muito de cantar o ‘Pai Nosso’ em ucraniano”.

“Gostámos muito do cântico do Pai-Nosso em ucraniano. Se cantassem para nós, poderíamos cantar o Pai-Nosso”, acrescentou, já em inglês, aos membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que aceitaram o convite.