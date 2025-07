As mais belas igrejas do concelho de Bragança reunidas em livro

“Diocese Bragança-Miranda Das mais belas Igrejas do concelho de Bragança - Lugares de Culto e de Fé” é um livro da autoria de Susana Cipriano e Abílio Lousada que vai ser apresentado na próxima semana.

Estão agendadas duas sessões de apresentação: no dia 10, nos claustros da igreja da antiga Sé, às 18h30, em Bragança e no dia seguinte, 11, às 18h00, na Casa da Cultura Mirandesa. A entrada é livre.

De acordo com uma nota da Diocese de Bragança-Miranda, a obra é “uma compilação de textos histórico-religiosos sobre as duas Catedrais da Diocese (Miranda do Douro e Bragança), santuários, igrejas, capelas e oragos das áreas rural e urbana do concelho de Bragança”.

No prefácio da obra, o bispo diocesano, D. Nuno Almeida, diz que “esta obra é um valioso contributo para a salvaguarda da memória, dado que serve para descobrir e reviver os testemunhos de fé das gerações passadas através de sinais sensíveis”.

Na nota enviada à Renascença, é revelado que a apresentação, em Bragança, está a cargo do bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, e conta com a presença dos autores. Já em Miranda do Douro, a obra será apresentada por António Rodrigues Mourinho.

O livro tem a chancela da Paulinas Editora e o apoio da Diocese de Bragança-Miranda e dos municípios de Bragança e de Miranda do Douro, para além de outras diversas freguesias e instituições.

Susana Cipriano e Abílio Lousada partilham laços familiares, em Bragança e, nos tempos livres, dedicam-se à história, à arquivística, à fotografia e à escrita. São colunistas regulares do semanário diocesano “Mensageiro de Bragança”.