Crianças ucranianas falam da guerra com o Papa

O Papa recebeu esta quinta-feira um grupo de 310 crianças e adolescentes da Colónia de Férias de Verão do Vaticano ("Estate Ragazzi in Vaticano"), ao qual se uniram 300 crianças da Ucrânia, que estão acolhidas pela Cáritas italiana durante o verão.

Segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa conversou com as crianças e respondeu a algumas perguntas: falou da infância, da participação na missa onde encontrava outras crianças, mas sobretudo do lugar onde encontrava "o melhor amigo, Jesus". Em seguida, falou sobre diversidade e acolhimento.

