Fátima. Bispo das Forças Armadas e de Segurança preside à peregrinação de julho

O bispo das Forças Armadas e Segurança, D. Sérgio Dinis, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de julho, que evoca a terceira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, na Cova da Iria.

Ao Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima, D. Sérgio Dinis antecipou que trará à Cova da Iria as intenções da paz e da justiça e recordou a sua ligação de longa data a Fátima.

Na nota publicada no site do Santuário, o bispo das Forças Armadas revela que “desde criança, sempre fui peregrino de Fátima”. “A primeira vez que peregrinei à Cova da Iria tinha 8 anos e foi pela mão dos meus avós. Depois, além de outras peregrinações, estive presente também nas visitas do Santo Padre, primeiro como seminarista e depois como sacerdote”, assinala o presidente da Peregrinação de 12 e 13 de julho.

No passado dia 6 de junho, D. Sérgio Dinis esteve no Santuário de Fátima a presidir à 42.ª Peregrinação das Forças Armadas e das Forças de Segurança, num encontro onde o prelado convidou os peregrinos a confiarem-se a Nossa Senhora de Fátima e a deixarem-se cobrir pelo manto de paz da Mãe de Deus.

D. Sérgio Manuel Ribeiro Dinis foi ordenado bispo a 26 de janeiro do presente ano, em Vila Real, e a 5 de fevereiro, tomou posse como Chefe do Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas e das Forças de Segurança no Ministério da Defesa Nacional, com a tomada de posse canónica a 20 de fevereiro, dia da festa litúrgica dos Santos Pastorinhos, na Igreja da Memória, Sé Catedral da Diocese Castrense.

Natural de Ermelo, diocese de Vila Real, o atual bispo do Ordinariato Castrense é licenciado em Teologia e Direito Canónico e, antes da sua ordenação episcopal, foi secretário do bispo de Vila Real, juiz do Tribunal Eclesiástico daquela diocese e pároco nas paróquias de Noura, de Candedo, de Pópulo, de Fiolhoso e de Murça.