Leão XIV pede que se reze pela capacidade de “discernir”

Aprender a discernir - é esta a intenção de oração do Papa para o mês de julho. A meditação preparada por Leão XIV foi divulgada esta quinta-feira através do Vídeo do Papa. A iniciativa é da responsabilidade da Rede Mundial de Oração do Papa, confiada aos jesuítas.

O vídeo mostra uma jovem que caminha por uma floresta, onde se perde, mas encontra orientação através do Evangelho. Na oração que acompanha as imagens, Leão XIV pede “a graça” de “aprender a parar” e conseguir “escutar” a voz de Deus, para fazer escolhas que “conduzam à alegria do Evangelho”, rejeitando tudo o que “afasta de Cristo”.

Para o diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, citado pelo Vatican News, “a formação para o discernimento é fundamental para navegar num mundo complexo. Ela inclui a oração, a reflexão pessoal, o estudo das Escrituras e o acompanhamento espiritual. Cultivar uma relação profunda com Jesus é o mais importante, pois assim podemos reconhecer a sua voz no meio de tantas vozes do mundo e ter a clareza necessária para tomar as nossas decisões em função de um propósito e num horizonte mais humano”.

O padre Cristóbal Fones acrescenta que o discernimento também tem uma dimensão comunitária: “aprender a discernir juntos, ouvindo as experiências e perspetivas dos outros, enriquece o nosso próprio processo de discernimento e ajuda-nos a reconhecer a ação do Espírito Santo na vida da comunidade”.