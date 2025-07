Ordenações no Porto. D. Manuel Linda convida "todos" para “a grande festa da família diocesana”

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, convida os diocesanos para as ordenações sacerdotais do próximo domingo, 13 de julho, na Sé Catedral do Porto.

"Gostava que as rdenações fossem uma festa diocesana”, diz o bipso, numa mensagem vídeodivulgada pela Diocese do Porto.

“Convido, obviamente, as paróquias de naturalidade destes novos padres. Convido também aqueles lugares de estágio, as pessoas que os conheceram e que, ao fim e ao cabo, também os ajudaram. E eles ajudaram também na pastoral destas paróquias. Convido a todos”, reforça.

Rodrigues Linda inicia a sua mensagem dizendo que as ordenações são “uma graça de Deus” que “serão tão úteis para o serviço pastoral da nossa Diocese do Porto” e termina desejando que a celebração “seja de facto a grande festa da família diocesana”.

“Já que nós não temos ainda um dia oficial da nossa Diocese, então, pelo menos, podíamos constituir este como um dia de grande concentração”, conclui.

A ordenação de 3 novos sacerdotes na Diocese do Porto está marcada para as 16h00 de domingo, 13 de julho.