Cristo Rei convida visitantes a aprofundar a fé

Em tempo de festivais de verão, o Santuário do Cristo Rei, em Almada, acolhe o ‘Summer3Fest – Testemunhas da Esperança’. Trata-se de uma semana de missão, aberta a todos os que visitam o local, seja por fé, seja por mera curiosidade turística. De 7 a 13 de julho estão previstas várias iniciativas respeitando sempre a dimensão da fé, explica à Renascença o reitor do Santuário, padre Carlos Filipe Silva.

“Teremos um conjunto de atividades, desde a Adoração Eucarística, que vai ser continuada e regular, ao Sacramento da Eucaristia (possibilidade das pessoas se confessarem) e à Eucaristia diária”. Ao mesmo tempo haverá “momentos musicais, de teatro, de testemunhos, e no sábado teremos uma Vigília de Oração à noite”.

A Vigília é um dos pontos altos do programa, num local onde há cerca de ano e meio já se proporciona a “Adoração Perpétua da Eucaristia”, com a exposição permanente do Santíssimo, e que tem levado cada vez mais pessoas até ao Cristo Rei por razões de fé e não apenas turísticas. “O facto de termos uma capela exclusivamente destinada e dedicada à Adoração faz com que alguns a visitem e depois descubram esta riqueza espiritual que é ter Jesus exposto na Eucaristia”, sublinha o padre Carlos Filipe.

Esta semana de missão de evangelização vai ser dinamizada por religiosos ligados à comunidade do Cristo Rei e pelo Departamento da Juventude da Diocese de Setúbal. A iniciativa replica a que o Santuário organizou, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em 2023, mas a primeira vez que se realizou foi há já sete anos.

“A primeira edição deste formato de festival, ou de encontro de verão, aconteceu já em 2018, no Parque Urbano da Costa da Caparica. Depois fizemos outro encontro na altura da JMJ e agora voltamos a fazer esta proposta, que tem este sentido do verão e é destinada aos jovens, por isso também a Pastoral da Juventude da Diocese está a colaborar connosco neste evento. Tem este público-alvo, mas é aberta a todos”.

Assim, durante o Summer3Fest, pensado para quem deseja aprofundar a sua fé, quem visitar o Cristo Rei vai ser acolhido na tenda-capela instalada frente ao Santuário e poder participar em diversas atividades de oração, meditação, dança e teatro. O padre Carlos Filipe deixa, por isso, o convite.

“Passem neste lugar sempre aprazível, onde vêm tantas pessoas por muitas e variadas razões, as principais serão pelo local, a geografia, para que possamos descobrir aqui aquilo que Jesus tem para nos revelar a partir do seu coração, de uma maneira muito próxima, informal, mas ao mesmo tempo muito válida para os nossos dias, que é podermos estar com Jesus e falar dele, partilhar a alegria de sermos cristãos”.

A semana de missão vai decorrer de segunda a domingo, das 10h às 19h, mas no sábado, dia 12, haverá uma Vigília de Oração às 21 horas. A iniciativa insere-se no Jubileu da diocese de Setúbal, que celebra 50 anos no próximo dia 16.