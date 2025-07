Pastoral Penitenciária promove encontro sobre "Jubileu: Misericórdia e Libertação"

No âmbito do Jubileu 2025, a Pastoral Penitenciária Portuguesa realiza dia 5 de julho, um encontro nacional dedicado ao tema "Jubileu: Misericórdia e Libertação", no Hotel Steyler, em Fátima.

O evento, inspirado no número 10 da Bula do Jubileu, vai reunir agentes pastorais, voluntários e especialistas, com um programa que integra formação, partilha de experiências e propostas concretas de ação no âmbito prisional, lê-se numa nota enviada à Agência Ecclesia.

O encontro abre com um momento de oração baseado no Salmo 146 – "O Senhor liberta os prisioneiros" – com o comentário do padre David Palatino ao número 10 da Bula "Spes non Confundit", seguido de uma conferência pelo padre David Sampaio, que vai refletir sobre "O Jubileu como tempo de graça para os encarcerados".

A coordenação apresentará a ação pastoral dos visitadores nos contextos prisionais como um espaço de formação e diálogo, enquanto a mesa-redonda «Sinais de Esperança nas Prisões» trará testemunhos de projetos de reinserção e apoio a reclusos e suas famílias.

O encerramento incluirá a apresentação de um "Manifesto pela Esperança", com propostas para visitas jubilares a prisões e outras iniciativas, terminando com uma bênção especial para agentes pastorais e reclusos.