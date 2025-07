Arcebispo de Chambérry é o novo responsável do Vaticano para a Proteção de Menores

A Comissão pontifícia para a Proteção de Menores tem um novo presidente. Trata-se do arcebispo de Chambérry, Thibault Verny, que já pertencia a esta Comissão desde 2022.

“Sinto-me honrado pela confiança em mim depositada, plenamente consciente da grave e sagrada tarefa, confiada à Comissão, de ajudar a Igreja a tornar-se cada vez mais vigilante, responsável e compassiva na sua missão de proteger os mais vulneráveis entre nós”, declarou num comunicado publicado pelo Vaticano. “As nossas prioridades centrar-se-ão no apoio às Igrejas, especialmente aquelas que ainda lutam para implementar salvaguardas adequadas.”

Nesta declaração, o arcebispo Verny agradeceu também ao seu antecessor, o Cardeal Sean O’Malley, considerando-o “uma bússola moral para os fiéis e para as pessoas de boa vontade de todo o mundo”, por ter firmemente defendido “a primazia de ouvir as vozes das vítimas de abuso, dando-lhes espaço para serem ouvidas, acreditadas e acompanhadas na sua busca pela verdade, justiça, cura e reforma institucional significativa.”

Numa outra declaração, o Cardeal O’Malley elogia os importantes contributos do Arcebispo Verny na luta pela prevenção, “com anos de profunda experiência a trabalhar com as autoridades policiais, outras autoridades civis e líderes da Igreja para garantir a responsabilização pelas graves falhas da Igreja em França”, bem como “na busca pela cura e reconciliação com os sobreviventes”.

O’Malley considera ser “uma bênção para todos que o Papa Leão tenha confiado a liderança da Comissão ao Arcebispo a um líder colaborador empenhado em promover a adoção global de proteção e salvaguarda, para garantir, da melhor forma possível, a segurança daqueles que estão sob os cuidados da Igreja em todo o mundo.”