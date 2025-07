Jubileu dos Jovens. Portugal tem mais de 11 mil inscritos

Portugal tem 11.404 inscrições formalizadas para o Jubileu dos Jovens, em Roma. O encontro convocado pelo Papa Francisco, mas que será agora presidido por Leão XIV, terá início no final do mês.

Depois da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, esta será das maiores participações de sempre de jovens portugueses, diz à Renascença Pedro Carvalho, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.

“Este número é um dos maiores de sempre em termos de mobilização para encontros internacionais de caráter católico. Está muito, muito próximo do número alcançado na Jornada Mundial da Juventude de Madrid, tirando a JMJ Lisboa, como é óbvio, que foi no nosso país. Mas, para fora de Portugal, está muito, muito próximo de Madrid”, sublinha.

Os jovens podem continuar a inscrever-se para o Jubileu, mas para as viagens organizadas, que incluem deslocação, dormida e refeições, as inscrições já terminaram. “Provavelmente de Portugal irão ainda mais participantes, o número (de inscritos) pode continuar a subir, porque haverá pessoas que só vão fazer uma inscrição para participar no Jubileu, mas para os chamados pacotes tradicionais, com alojamento, alimentação e transportes, esses já estão esgotados e as inscrições fechadas”.

Pedro Carvalho agradece o empenho que houve, por todo o país, na mobilização dos jovens para irem a Roma. “É com uma enorme gratidão que vejo o trabalho de cada diocese, cada movimento, cada congregação, na mobilização dos jovens para este Jubileu. O Departamento foi quem trabalhou menos, posso assim dizer. Pessoalmente quero muito que os jovens vivam e se encontrem com Cristo vivo no coração da Igreja”, refere, lembrando as muitas iniciativas que houve, de norte a sul, para angariar verbas para as viagens.

Pedro Carvalho lembra que a preparação para o Jubileu já começou há muito, através de três projetos dinamizados pela Pastoral Juvenil. Com o primeiro, os jovens começaram por ser desafiados a escrever as meditações diárias para a semana em que decorre o evento, no âmbito do projeto internacional Click to Pray, da responsabilidade da Rede Mundial de Oração do Papa, ligada aos jesuítas. “De 28 de julho a 3 de agosto as orações do Click to Pray para todo o mundo foram escritas por sete jovens portugueses e traduzidas em sete línguas. Foi uma parceria com a Rede de Oração pelo Papa, um projeto feliz”.

Um segundo projeto replica o que já foi feito durante a JMJ Lisboa: por estes dias há jovens a visitar lares, hospitais e prisões, para levarem consigo para Roma o nome e as intenções daqueles que não podem participar no Jubileu.

Por último, está a ser dinamizada a plantação de milhares de árvores. “Plantámos a primeira árvore - uma oliveira, símbolo da paz - no dia da inauguração do Parque Papa Francisco, em Loures. Nós queremos devolver à Casa Comum a nossa pegada de CO2, com a plantação de 25.025 árvores. Este projeto é para dois anos, e vamos começar a plantar em grande escala a partir de outubro”, indica Pedro Carvalho.

O Jubileu dos Jovens vai decorrer de 28 de julho a 3 de agosto. Dia 30 haverá um encontro dos peregrinos portugueses. “Vão participar na Eucaristia na Basílica de São Paulo Extramuros, e depois, durante a tarde vão estar em diálogo com a cidade, e conhecer as igrejas atribuídas aos cardeais portugueses, conhecer a história dos cardeais”.

“Vamos a três igrejas, a uma quarta não conseguimos aceder naquelas datas. Os jovens vão poder rezar, ouvir música. E haverá uma exposição sobre a JMJ Lisboa, com 23 fotografias que vamos expor para recordar essa ‘Jornada belíssima’, como afirmou o Papa Francisco”.

O Jubileu dos Jovens será o primeiro grande encontro do Papa Leão XIV com jovens do mundo inteiro.