Leão XIV: “Que a violência das armas seja substituída pela busca do diálogo”

“A paz é um desejo de todos os povos e é o grito doloroso dos que estão dilacerados pela guerra”, disse na manhã de domingo Leão XIV. No final do Angelus, o Papa pediu orações aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro para que Deus “toque os corações e inspire as mentes dos governantes para que a violência das armas seja substituída pela busca do diálogo”.

Em língua inglesa, o Papa americano expressou condolências “às famílias que perderam entes queridos, em particular as suas filhas, que se encontravam num campo de férias durante o desastre causado pela inundação do rio Guadalupe, no Texas, Estados Unidos”

Ter fé não é rótulo exterior é uma relação pessoal com Deus

Antes de rezar o Angelus, Leão XIV sublinhou que “a Igreja e o mundo não precisam de pessoas que cumprem os seus deveres religiosos mostrando a sua fé como um rótulo exterior; precisam, pelo contrário, de operários desejosos de trabalhar no campo da missão, de discípulos apaixonados que testemunhem o Reino de Deus onde quer que estejam”.

O Papa lamentou ainda a existência de “cristãos de ocasião que, de vez em quando, dão lugar a algum sentimento religioso ou participam nalgum evento mas poucos são aqueles que estão prontos a trabalhar todos os dias no campo de Deus, cultivando no seu coração a semente do Evangelho para depois levá-la à vida quotidiana, à família, aos locais de trabalho e de estudo, aos vários ambientes sociais e àqueles que se encontram em necessidade”.

E acrescentou: “Para fazer isso, não são necessárias muitas ideias teóricas sobre conceitos pastorais: é preciso, acima de tudo, rezar porque, em primeiro lugar está a relação com o Senhor, cultivando o diálogo com Ele”.

A partir da tarde de domingo, Leão XIV retira-se para a Residência de Verão em Castel Gandolfo, junto ao lago Albano, onde permanecerá algumas semanas.