Papa recebeu dois veículos elétricos para viagens internacionais

O Papa recebeu dois veículos elétricos, para as suas viagens internacionais, anunciou este domingo, o Governotorato do Estado da Cidade do Vaticano, em comunicado enviado à imprensa.

“A ideia de criar dois veículos elétricos de dimensões compactas que possam ser facilmente transportados em aviões em voos de longo curso e que cumpram os mais elevados padrões de segurança nasceu de uma valiosa e estreita colaboração com o Corpo da Gendarmaria do Estado da Cidade do Vaticano, que supervisionou e apoiou as diferentes fases do projeto”, refere a nota.