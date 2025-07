Ricardo Bernardes fez 8 mil quilómetros por um sonho: ser padre em Portugal

Da cidade de Elói Mendes, no Brasil, à portuguesa Guarda são oito mil quilómetros de distância. O diácono Ricardo Bernardes fez a viagem de uma vida para, com espírito missionário e esperança no coração, ser padre em Portugal.

“Não me preparei muito para esta entrevista, aliás nunca fui entrevistado nem aqui, nem no Brasil”, começa por sublinhar à Renascença, o sorridente diácono Ricardo Bernardes, que nos recebe no Paço Episcopal da Diocese da Guarda.

É a primeira vez que vai ser entrevistado pelo motivo de ser visto na Diocese da Guarda como um “sinal de esperança”, assim se pode ler no portal da Diocese da Guarda, a propósito da sua recente ordenação diaconal.

Ricardo Bernardes nasceu a 9 de agosto de 1993, em Elói Mendes, Estado de Minas Gerais, no Brasil e há seis anos chegou a Portugal, mais concretamente a Manteigas. “O bispo da minha diocese de origem (Campanha), que é o D. Diamantino Prata de Carvalho, é um bispo franciscano, é filho desta diocese, mais precisamente de Manteigas. Então, ele foi bispo da minha diocese de origem e agora é já emérito há nove anos. E, portanto, ele é que fez a ponte com o D. Manuel Felício, na altura, o bispo da Diocese da Guarda, juntamente com a equipa formadora do Seminário Maior da Guarda, e eu vim para cá para fazer todo o processo de seminário”, explica.

Elói Mendes é uma cidade do sul de Minas Gerais, no Brasil, com cerca de 26 mil habitantes e muitos jovens. Uma realidade distinta da que encontrou nas localidades interiores da Diocese da Guarda.

“Em termos de realidade eclesial, o Brasil ainda é um país muito jovem, com a taxa de natalidade ainda alta, portanto, algumas diferenças que noto nesse sentido, é que nós temos uma Igreja mais cheia de jovens, que participa ativamente nas pastorais, nos movimentos da paróquia. Aqui também vai havendo, mas devido também ao envelhecimento da população, é um bocadinho diferente”, destaca, acrescentando também a novidade do frio com que teve de lidar. “Sinto-me desafiado aqui e eu acho que Deus nos chama para a vocação à igreja, portanto, seja no Brasil ou seja cá, sinto-me bem ao serviço da igreja”, defende Ricardo Bernardes.