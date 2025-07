XVIII Clericus Cup. "Todos os padres são de Lisboa para cima e de Lisboa vem só um"

Seis equipas em competição. Arranca esta segunda-feira a XVIII Clericus Cup de Portugal. “É um evento que, nas palavras do próprio secretário de Estado do Desporto, já faz parte do calendário desportivo em Portugal”, diz à Renascença, o padre Diogo Martinho, sacerdote da diocese de Lamego, onde decorre a edição deste ano do já clássico torneio de futsal dos padres.

“Este torneio é sempre um tempo de presbitério, no lado bom de ser presbítero, é um tempo de presença, serena, mas enfim, sempre com uma competitividade que é saudável”, diz o sacerdote que joga e também está ligado à organização

“É uma oportunidade de partilhar experiências pastorais, todos nós as temos, gostamos de falar das nossas conquistas, também às vezes as nossas amarguras, mas também de colocar tudo isso em perspetiva e alargar assim horizontes”, acrescenta.

O padre Diogo entende que a Clericus Cup “já tem alguma dimensão”, mas adianta que “ainda tem muito por onde crescer, ainda”.

O atleta-dirigente sublinha o gosto que haveria “em ter mais participantes da Zona Sul do país”.

“É algo que é paradigmático todos os anos: todos os padres são de Lisboa para cima e de Lisboa vem só um. De certeza que de Coimbra para baixo haverá muita gente que sabe a jogar a bola e que poderia abrilhantar muito mais o nosso torneio”, desafia.

Nestas declarações à Renascença, o sacerdote deixa também palavras de agradecimento ao cardeal português José Tolentino de Mendonça, o prefeito do Dicastério da Cultura e Educação, que, em mensagem aos participantes no torneio de Lamego, lembra que “Desporto pode ser uma profecia para a própria sociedade”.

Diogo Martinho diz que a mensagem do cardeal português “encheu-nos de júbilo”, sobretudo por “nos recordar que o desporto não deve ser desconsiderado”, pois “o desporto é algo importante, até quase espiritual, éÉ um meio de evangelização, é um meio para alcançar a integridade do presbítero, que é necessário”.

“É necessário sermos homens íntegros e o desporto é uma alavanca para essa integridade”, acrescenta.

O sacerdote garante que os participantes no evento vão tentar seguir os desafios do cardeal português e promete tentar que no torneio se procure “profetizar o respeito, a aceitação, a inclusão e, claro, mostrar claramente que a equipa é mais importante que o indivíduo”.

“Este é o nosso evento, este é o nosso torneio anual, um evento que, nas palavras do próprio secretário de Estado do Desporto, já faz parte do calendário desportivo em Portugal”, sublinha.

Com o país ainda a viver a ressaca do acidente dramático que vitimou os futebolistas Diogo Jota e o seu irmão André Silva, o padre Diogo Martinho deixa uma “palavra de conforto, de condolência aos pais, aos filhos, mas especialmente à Rute Cardoso, que se havia casado há pouco tempo com o Diogo”.

A XVIII edição da Clericus Cup conta com seis equipas: duas da Diocese de Braga, uma do Porto, uma de Vila Real e duas que são interdiocesanas A equipa da Diocese de Lamego contará com elementos de Viana do Castelo e uma outra junta Guarda, Viseu, um elemento de Lisboa e alguns vicentinos.

A edição do ano passado do torneio decorreu em Viseu e foi ganha pela equipa de padres de Vila Real, aliás a grande vencedora dos últimos anos, dado que é pentacampeã da Clericus Cup.