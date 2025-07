Novo Governo deve considerar "combate à pobreza um desígnio nacional prioritário"

A Comissão Nacional Justiça e Paz, a Comissão Justiça, Paz e Ecologia dos Institutos Religiosos, as Comissões Arquidiocesanas Justiça e Paz de Braga e Évora e as Comissões Diocesanas Justiça e Paz do Algarve, de Aveiro, de Lamego, de Viana do Castelo, de Vila Real e de Viseu enviaram uma nota à Renascença em que recordam o recente estudo da Cáritas Portuguesa “Pobreza e Exclusão Social em Portugal” para insistir na defesa de uma maior atenção às questões da exclusão. Na missiva, reafirmam o pedido para que "o combate à pobreza seja desígnio nacional prioritário".

A nota, que cita o relatório da Cáritas, sublinha que, “embora nos últimos anos tenha havido alguma melhoria nos indicadores da privação material e social da população portuguesa, o ritmo do progresso é manifestamente insuficiente para atingir as metas estabelecidas na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza”.

“Particularmente preocupante é a deterioração do acesso à habitação e da garantia de condições mínimas de vida dignas, com o aumento das pessoas sem-abrigo e de famílias a viver em condições claramente desadequadas”, reforça.

É perante este cenário, e “numa fase em que um novo governo inicia funções”, que “as referidas Comissões Justiça e Paz querem afirmar que consideram as metas e objetivos de combate à pobreza um desígnio nacional prioritário que deve mobilizar, com empenho, firmeza e determinação, o Estado como um todo, a sociedade civil e as Igrejas e comunidades religiosas”.