Papa Leão XIV recebe Zelensky em Castel Gandolfo

O Papa recebeu em audiência, esta quarta-feira de manhã, Volodymyr Zelensky na residência de Castel Gandolfo.

Segundo a Santa Sé, o conflito na Ucrânia e a necessidade de uma paz urgente, justa e duradoura foram os temas da conversa, tendo sido reafirmada a importância do diálogo como meio preferencial para pôr fim às hostilidades.

Leão XIV expressou pesar pelas vítimas e renovou as orações e a proximidade ao povo ucraniano. O Papa reiterou ainda a intenção de receber no Vaticano representações da Rússia e da Ucrânia para negociações.

Por sua vez, o presidente ucraniano agradeceu o encontro e a ajuda do Papa e da Santa Sé. Zelensky saudou em particular o trabalho do Vaticano que permitiu recuperar crianças que tinham sido capturadas pela Rússia durante esta guerra.

"Trata-se de uma questão muito importante, falámos sobre isso. Naturalmente, queremos que esta guerra termine e, naturalmente, contamos muito com o Vaticano, que o Vaticano e Sua Santidade possam ajudar-nos com um local de encontro de alto nível, para terminar esta guerra", referiu o líder ucraniano.

Zelensky encontra-se em Itália, onde vai participar numa conferência internacional de ajuda humanitária à Ucrânia, que se realiza amanhã e sexta-feira.