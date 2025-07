Sacerdote português morre na Suíça em atividade escutista

Morreu aos 43 anos o padre Adelino Manuel Dias Ferreira, ao serviço no Patriarcado de Lisboa. O sacerdote foi vítima de ataque cardíaco na terça-feira, 8 de julho, quando participava numa atividade com escuteiros no campo internacional de Kandersteeg, na Suiça, refere um comunicado da congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), à qual pertencia.

Natural de Massarelos, na diocese do Porto, onde nasceu a 26 de setembro de 1981, o padre Adelino era membro dos Dehonianos desde 21 de setembro de 2000.

Entre 2002 e 2004 interrompeu os estudos na Universidade Católica Portuguesa para fazer o estágio de vida religiosa em Fânzeres, Gondomar, onde colaborou como educador do seminário menor.