Diocese de Vila Real é hexacampeã da "Clericus Cup"

A Diocese de Vila Real conquistou esta quinta-feira a 18.ª edição do campeonato de futsal para padres portugueses, a ‘Clericus Cup’ 2025, após vencer, em Lamego, a equipa de Braga (Bracara), tornando-se pentacampeã da competição.

A final colocou frente a frente as mesmas equipas da edição de 2023 e 2024, com uma vitória da equipa de Vila Real por 4-2.

O padre Diamantino Alvaíde, da Diocese de Lamego, jogou em casa, na XVIII edição da ‘Clericus Cup’, com sacerdotes de várias dioceses, e aponta o torneio de futsal como alerta para a importância da pastoral do desporto.

“Não temos uma pastoral do desporto propriamente organizada e efetivada, mas parece-me que era necessária e era pertinente que acontecesse. E acho que podem estes torneios nacionais ser um pontapé de saída para isso mesmo”, disse o sacerdote à Agência ECCLESIA.

A edição 2025 da ‘Clericus Cup’ encerrou-se hoje, após três dias de jogos, momentos de convívio e oração entre padres católicos.

“Precisávamos de estar dentro daquilo que é este mundo do desporto, precisamos de ser uma presença visível da Igreja. E isto não pode ser descurado, efetivamente, porque esta realidade mexe atualmente com multidões”, assinala o padre Diamantino Alvaíde.

O responsável admite que nem sempre é fácil encontrar tempo para a prática desportiva, “no meio de tantos afazeres e tantos compromissos”.

“Acho que é importante a nossa presença neste torneio nacional e é importante, sinto esta obrigação de estar naquilo que a diocese organiza, sejam as atividades que forem”, aponta.

O sacerdote de Lamego admite que, mais do que um “atleta de grande porte”, é alguém que gosta de desporto e de estar com os colegas de outras dioceses.

“É muito importante e por isso faço o esforço para meter no meio de uma agenda preenchida mais esta atividade”, indica o entrevistado.

Os participantes na Clericus Cup 2025 receberam uma mensagem do cardeal D. José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação (Santa Sé), sublinhando que o desporto pode ser uma “profecia” para a sociedade.

“Nós percebemos a importância que o desporto tem hoje no mundo civil. E nós estamos, se calhar, a marginalizar-nos um bocadinho desta realidade”, afirma o padre Diamantino Alvaíde.

O sacerdote alude ao facto de haver menos dioceses presentes, o que obriga participantes de várias proveniências a juntar-se para formar equipa.

“Até esta realidade mostra que a sinodalidade acontece em qualquer circunstância e também aqui está à mostra”, sustenta.

O entrevistado elogia a preocupação de diversificar as atividades, no programa do torneio, que vai para lá do que acontece em campo.

“Isto potencia a relação do clero, entre si. E é importante que a Clericus Cup tenha capacidade de fomentar cada vez mais um conjunto de atividades variadas”, aponta.