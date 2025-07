Leão XIV pede “mudança de atitude” face aos idosos

É a primeira mensagem de Leão XIV para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que a Igreja assinala este ano a 27 de julho. Com o tema ‘Bem aventurado aquele que não perdeu a esperança’ - escolhido ainda por Francisco -, o Papa lembra que a velhice “é um tempo de bênção e graça”, mas que é preciso “derrubar os muros da indiferença, na qual os idosos estão frequentemente encerrados”.

“Em todas as partes do mundo as nossas sociedades estão a habituar-se, com demasiada frequência, a deixar que uma parte tão importante e rica do seu tecido social seja marginalizada e esquecida”, lamenta o Papa, lembrando que viver até mais tarde é sempre um bem.

“A constatação de que hoje o número daqueles que estão avançados em idade aumenta cada vez mais torna-se, para nós, um sinal dos tempos que somos chamados a discernir, para ler bem a história que vivemos. Com efeito, só se compreende a vida da Igreja e do mundo na sucessão das gerações. Por isso, abraçar um idoso ajuda-nos a entender que a história não se esgota no presente, nem em encontros rápidos e relações fragmentárias, mas se desenrola rumo ao futuro”, afirma.

Para o Papa é fundamental promover a relação entre gerações. “Se é verdade que a fragilidade dos idosos precisa do vigor dos jovens, é igualmente verdade que a inexperiência dos jovens precisa do testemunho dos idosos, para projetar o futuro com sabedoria".

"Quantas vezes os nossos avós foram para nós um exemplo de fé e devoção, de virtudes cívicas e compromisso social, de memória e perseverança nas provações! A nossa gratidão e coerência nunca serão suficientes para agradecer este bonito legado que nos foi deixado com tanta esperança e amor”, afirma.

Leão XIV lembra, ainda, que para Deus os mais velhos “são as primeiras testemunhas da esperança” e que é necessária uma “mudança de atitude”, em que a Igreja dê o exemplo. “Cada paróquia, associação ou grupo eclesial é chamado a tornar-se protagonista da ‘revolução’ da gratidão e do cuidado, a realizar através de visitas frequentes aos idosos, criando para eles e com eles redes de apoio e oração, tecendo relações que possam dar esperança e dignidade àqueles que se sentem esquecidos”.

"Visitar um idoso é um modo de encontrar Jesus, que nos liberta da indiferença e da solidão", escreve ainda Leão XIV.

A mensagem divulgada pelo Vtaicano lembra que aqueles a quem não fôr possível ir a Roma neste ano jubilar em peregrinação podem "obter a Indulgência jubilar, se se deslocarem para visitar por um côngruo período […] idosos em solidão […] quase fazendo uma peregrinação em direção a Cristo presente neles" (Penitenciaria Apostólica, Normas sobre a Concessão da Indulgência Jubilar, III).

O tema para o V Dia Mundial dos Avós e dos Idosos foi escolhido ainda pelo Papa Francisco, em fevereiro, inspirado na frase bíblica “Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança”. A celebração decorre este ano a 27 de julho, na proximidade do Dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, que se assinala a 26 de julho.