Morreu Maria Helena Moacho que serviu a Cáritas Lisboa 32 anos

A morte de Maria Helena Moacho, de 90 anos de idade, foi confirmada esta quinta-feira pela Cáritas Diocesana de Lisboa, a instituição católica a que esteve ligada durante 32 anos, entre 1974 e 2006. Em comunicado o atual presidente da Cáritas de Lisboa fala do importante papel que aquela responsável desempenhou.

“De alma caridosa e espírito sensível, tocou inúmeras vidas com o seu amor, carinho e palavras de consolação. Era uma mulher excecional, cuja memória ficará sempre viva dentro de todos os que tiveram a honra de a conhecer”, sublinha a nota de pesar assinada pelo almirante Luis Fragoso.

O presidente da Cáritas lembra que Maria Helena Moacho partilhou o “compromisso com as causas sociais” com o marido, Leovigildo Moacho, que foi presidente da instituição mais de três décadas. “Um casal amoroso e muito humano, cuja disposição no auxílio ao próximo era contínua e inspiradora”, tendo sido “durante 32 anos o rosto do Amor e do Serviço na Igreja de Lisboa”.

A nota recorda, ainda, que Helena e o marido foram “pioneiros na formação de agentes de atendimento social” na Cáritas, “exercendo um papel de relevo” na sua preparação, e que “o seu envolvimento foi fundamental para o fortalecimento do espírito solidário e da missão da Cáritas Diocesana de Lisboa. Estamos profundamente gratos e responsabilizados pelo exemplo do legado que nos deixaram”, refere Luis Fragoso.