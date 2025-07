O embaixador português junto da Santa Sé, Domingos Fezas Vital, revela, em entrevista à Renascença e Agência Ecclesia, que o Papa Leão XIV deseja visitar Portugal "logo que possível".

Fezas Vital adianta que foi no dia em que se despediu do Papa, a 5 de julho, que o Papa manifestou a sua vontade. “Disse-me uma coisa que eu registo, que foi o seu desejo de poder voltar a Portugal logo possível. Foi aquilo tudo que eu queria ouvir”, adianta o embaixador.

O diplomata sublinha o facto da iniciativa ter partido do Papa: “A iniciativa foi dele e foi a de me dizer e de me confirmar a sua vontade de visitar Portugal, de voltar a Portugal depois de lá ter estado para essa ocasião extraordinária que foi a Jornada Mundial da Juventude."

O embaixador português que deixa o cargo por ter atingido o limite de idade diz que o Papa também tem consciência de que existe uma "enorme vontade em Portugal de o acolher".

As declarações de Fezas Vital foram feitas no âmbito da entrevista Renascença/Ecclesia do próximo domingo.