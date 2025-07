Campos de férias para crianças de países em guerra. “Têm direito a alguma normalidade”

“Nos últimos anos a Igreja, através das dioceses locais e das congregações religiosas, tem-nos pedido para organizar estes campos de férias , que têm como objetivo tirar as crianças do ambiente de violência e tensão, para poderem estar com outras crianças, num local onde se podem divertir e, ao mesmo tempo, crescerem na fé” , explica.

“Queremos que as crianças que ali vivem possam ter uns dias diferentes do habitual. Ninguém sai do seu país para poder estar nestes campos de férias, onde têm assegurada, para além de toda a logística necessária para estes dias, com refeições, uma cama, também a parte lúdica do dia, a diversão, porque são crianças que precisam de se divertir, de crescer num ambiente calmo e descontraído. E têm também a parte da fé, da evangelização”, refere ainda, sublinhando que as reações que têm tido são sempre as melhores. “O feedback é extraordinário, porque as crianças sentem-se novamente crianças”.



Os campos de férias são dinamizados por responsáveis locais. “Os pedidos de ajuda chegam-nos através de dioceses ou congregações, e os campos são dinamizados quer por padres diocesanos, quer também por congregações e jovens voluntários dos vários países, que tratam de toda a parte logística, para que cada semana possa correr da melhor forma possível”.

Portugal financia campos na Ucrânia

Em Portugal a Fundação AIS também está a contribuir para financiar o projeto solidário internacional ‘Férias com Deus’, e desta vez contou com a ajuda e envolvimento do Clube Darca, de Lisboa, ligado ao Opus Dei, e que acolhe cerca de 40 raparigas. Cada hora de estudo a sério, “sem batota”, de cada jovem da instituição valia 1 euro. A ideia foi promovida pela Fundação Maria José e João Gagliardini Graça. No final, o que se juntou foi entregue à AIS.