D. Américo Aguiar: "Já não há palavras para classificar o que o mundo permite em Gaza"

O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, diz que aquilo que continua a acontecer em Gaza é por culpa do "nosso silêncio e da nossa indiferença".

"Já não há palavras para classificar o que o mundo permite em Gaza", diz o cardeal numa entrevista à Renascença, por ocasião dos 50 anos da Diocese de Setúbal

O cardeal acusa a comunidade internacional de inação e compara a situação atual ao que se passou na II Guerra Mundial. “O silencio e a indiferença criaram condições para que Auschwitz e outros acontecessem. O nosso silêncio e a nossa indiferença está a fazer com que continuem homens e mulheres a sofrer e a viver estas mesmas realidades”, afirma.

D. Américo lembra o Papa Francisco para insistir na urgência da denúncia e alude aos interesses ligados ao armamento, que, do seu ponto de vista, não permitem um entendimento que leve à paz.

O bispo confessa que não dispõe de informação suficiente para se pronunciar sobre as alterações à legislação da nacionalidade e da imigração, mas apela a que alterações "respeitem a dignidade" das pessoas e alerta para a necessidade de uma discussão serena, de modo a evitar o crescimento de forças políticas mais extremistas.

Noutro plano, D. Américo Aguiar insiste no apelo à união na procura de soluções para os problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, em particular, para a questão do encerramento de urgências de obstetrícia na região, lembrando que são “necessárias soluções urgentes”.

As Dioceses de Setúbal e de Santarém assinalam na próxima quarta-feira, dia 16 de julho os 50 anos da sua criação.





O que é que este jubileu celebrativo dos 50 anos da Diocese de Setúbal significa como oportunidade pastoral?

Os 50 anos, ou datas redondas, são sempre oportunidade de pararmos, refletirmos, rezarmos, celebrarmos, comemorarmos. Isso acontece nas nossas vidas, como acontece também nas instituições, como acontece em tantos momentos importantes da vida da Igreja. Cinquenta anos é um marco na história desta diocese e, como dizia há dias o senhor D. José Traquina, bispo de Santarém, lembrando que somos as irmãs gêmeas, dioceses gêmeas, "somos os ramos mais novinhos desta árvore que é a Igreja Católica em Portugal".

E 50 anos é uma oportunidade de dar graças a Deus, de sermos gratos aos que trabalharam, refletiram, sonharam, viram nascer a Diocese, assistiram às primeiras palavras, aos primeiros passos. Agora, 50 anos vividos, mais do que ficarmos amarrados ao que passou, importa sermos capazes de sentir, de sermos sensíveis, de entendermos quais são os sonhos de Deus para esta jovem diocese e para aquilo que é o futuro próximo, quer desta Diocese quer da Igreja em Portugal, porque temos muitos desafios pela frente e não há nada como estar bem com a história, estar bem com o caminho feito e rezarmos para lançarmos os próximos 50 anos, porque a festa do centenário só pode acontecer se agora garantirmos esta caminhada até lá.

Está criada a dinâmica necessária para o cumprimento desses desafios?

Nós temos realidades muito diversas naquilo que é este território da Península de Setúbal, quase na sua totalidade. É lógico que, ao fim de 50 anos, há realidades novas, há realidades que, entretanto, deixaram de existir e deixaram de ser urgentes neste território, mas eu sinto da parte das pessoas, da comunidade, dos homens e mulheres de boa vontade deste território muita disponibilidade em relação ao futuro.

Já o autor, o poeta Sebastião da Gama dizia que é pelo sonho que vamos e nós temos de continuar a ter a graça, o desejo, a vontade, a coragem de sonhar. E acrescento nesta conversa um outro poeta do Norte, Teixeira de Pascoais, que dizia que tinha saudades do futuro. É esse mesmo futuro que queremos agarrar e esse futuro são os sonhos de Deus para a Diocese de Setúbal que nós temos de ser capazes de saber interpretar.

Como bispo atento à realidade do território, que palavras e que reação lhe merecem as dificuldades crescentes, por exemplo, no acesso à saúde e, em particular, à questão do encerramento de urgências de obstetrícia que nessa região tem sido por demais notícia?

Temos muitas dificuldades, seja na questão da saúde, seja na questão da mobilidade, da educação, da habitação... São vários problemas que este território atravessa, alguns mais recentes, outros já têm uma caminhada longa. O que é preciso é sermos capazes de dar resposta aos problemas das pessoas e, neste caso, entendermos que nada se resolve uns contra os outros ou nada se resolve contra seja lá quem for.

Eu tenho feito intervenções públicas, seja na questão da saúde seja em outras questões, exatamente para sublinhar a importância e a urgência de encontrarmos soluções, nós, os vários protagonistas da comunidade, nós, os vários responsáveis pelos vários níveis de governação, quer do país quer da Península, para encontrarmos as soluções. Porque assim, é um problema efetivo, mas se eu levantar um bocadinho os meus olhos para o território nacional, é um problema que vai acontecendo pontualmente em muitos pontos do país.

Ainda há dias estive no Funchal e também ouvia uma conversa mais ou menos idêntica em relação a algumas questões também sensíveis da saúde. Ou seja, nós temos de ter consciência de que há problemas, há dificuldades e as soluções para esses problemas e para essas dificuldades devemos encontrá-las todos juntos.

Da parte que cabe à presença da Igreja neste território, temos feito tudo aquilo que depende de nós para encontrar consensos, para encontrar soluções, para encontrar respostas, porque o cidadão comum, mais de qualquer discussão ideológica, mais de qualquer discussão orçamental ou de passa-culpa, seja do que for, o cidadão comum, o que quer, é uma resposta para o seu problema, seja de saúde, seja de habitação, seja de educação ou seja de mobilidade.

Sublinhou que a Igreja está disponível para ajudar a encontrar soluções. Tem encontrado a mesma vontade de outros parceiros?

Tenho, tenho encontrado total "feedback" e ressonância daquilo que são as nossas partilhas. Aliás, estamos agora a inaugurar encontros com os deputados eleitos pelo círculo de Setúbal. Já nos encontramos com os deputados eleitos pela AD e seguir-se-ão os outros e, portanto, temos feito aquilo que é o nosso trabalho, discretamente, algumas vezes, outras mais mediaticamente. Acima de tudo, temos que descobrir esta graça, esta riqueza. Nós somos capazes de resolver os problemas desta população ou de outra população do nosso país, se juntos, cada um com a sua sensibilidade, cada um com o seu posicionamento ideológico, cada um com as suas soluções, mas juntos somos capazes de resolver todos os problemas. Uns contra os outros ou uns por cima dos outros, ou uns, enfim, sem encontros ou sem sincronizações, as coisas são mais difíceis.

É bispo numa diocese onde também se nota o crescente aumento da população migrante. Como é que vê a recente evolução na discussão das alterações à lei da imigração e da nacionalidade?

Quando fizemos, há pouco tempo, os censos da prática dominical na Diocese de Setúbal, verificamos que os números apontam para 25-26 por cento de população migrante, o que coincide mais ou menos, também, se não estou errado, com a população migrante na península propriamente dita. É interessante que, naquilo que é a minha presença no território, nas visitas, nas deslocações, nas paróquias, a questão dos migrantes não é problema. Aliás, ainda há tempos estive numas celebrações na paróquia da Amora, onde estavam representados muitos países. E não é problema. Encontro nas minhas comunidades, encontro nas celebrações dos Crismas, pessoas oriundas das mais diversas geografias, naquilo que significa, exatamente, o mundo católico, cristão católico. Naquilo que significa os irmãos provenientes de outras geografias, com outras culturas e outras religiões. Naquilo que é a minha experiência pessoal e da Diocese de Setúbal, também, até à data, nunca foi motivo de qualquer problema. Existem problemas? Existem e temos juntos que os resolver, certamente.

Não é problema? Alguém está a tentar criá-los?

Num país como o nosso, temos de estar atentos àquilo que são as expectativas de todos os nossos concidadãos, isso é uma verdade.

E quando, olhando para a realidade, vemos que, por exemplo, em muitas IPSS, na área da restauração, na área do turismo, na área A, B, C e D, há muita mão-de-obra que não é autóctone, digamos assim... Há uma grande procura de mão-de-obra.

E sem eles não seria possível resolver muitos problemas, não é?

Absolutamente. absolutamente. Agora, eu trago as palavras do Papa Francisco e do Papa Leão e da Doutrina Social da Igreja e fico triste quando olhamos para os nossos irmãos e irmãs, para estes nossos concidadãos só numa perspetiva logística e de interesse.

Ou seja, precisamos de tijolos, precisamos de cimento, precisamos de trabalhadores, precisamos de não sei o quê. Ora, isto é curto para aquilo que significa uma Doutrina Social da Igreja e, acima de tudo, a promoção da dignidade da pessoa humana. Estes nossos irmãos não são uma coisa de que nós precisamos pontualmente para uma função, não. São pessoas que sonham, que têm família e que bom que é que tenham colocado Portugal como hipótese de isso poder acontecer.

Dou um exemplo para explicar a minha perspetiva: eu tenho uma casa e vamos imaginar que eu posso acolher em minha casa 20 pessoas e respeito todas e consigo condições mínimas de dignidade para todas as 20 pessoas e convido-as ou digo que tenho disponibilidade para isso. Tudo corre bem. Eu não coloco nenhuma condicionante nem de números nem de nada e de um momento para o outro estão mil pessoas dentro da minha casa. Ora, eu não consigo corresponder à dignidade que cada um deles merece porque eu só tenho capacidade para acolher 20 e de corresponder às expectativas de 20.

Este é o exemplo que eu costumo dar para entendermos que as coisas têm que ser claras e transparentes para todos, para quem acolhe e para quem vem ao nosso encontro. Nos vários encontros onde tenho estado, onde se fala desta questão, onde estão presentes irmãos e irmãs de diversas proveniências, todos eles dizem que isto é positivo. Ou seja, é muito importante que quem vem saiba ao que vem, quais são as regras, quais são as condições, quais são as limitações porque, se não existirem, rapidamente caem em redes que os exploram. Ouvi a antiga Provedora de Justiça, a atual senhora ministra da Administração Interna, acho, até, que foi numa entrevista à Renascença, dizer o seguinte: "Quanto mais tempo os migrantes estiverem em situação ilegal, quanto mais tempo estiverem pendurados nos processos burocráticos da AIMA, mais ficam à benesse das redes de exploração e de escravatura."

Ora, é isto mesmo que temos que impedir que aconteça e, por isso, é muito importante, mantendo como referência a dignidade de cada um, da pessoa humana, que existam regras claras, transparentes para todos, todos, todos.

A boa integração passa, certamente, por uma boa regulação da imigração, mas eu pergunto-lhe se não se está a pretender ir longe demais, por exemplo, nas restrições ao reagrupamento familiar?

Eu acho que é importante deixar a discussão fazer o seu caminho, porque, a certa altura, os ruídos e os "soundyites" à volta de tudo e mais alguma coisa matam a reflexão ponderada e calma e serena sobre aquilo que está verdadeiramente em cima da mesa. Eu sou minimamente informado e confesso que não estou ainda minimamente munido de todas as informações sobre aquilo que está em cima da mesa, que é discutido, que não é discutido, os prós e contas, aquilo que são as práticas dos países membros da União Europeia.

Não tenho dados suficientes para me poder pronunciar com toda clarividência. Agora, o que eu quero é que no fim do processo, as pessoas para quem essa legislação é importante se sintam respeitadas na sua dignidade. Não se sintam, como dizia o Papa Francisco, nem descartadas nem desrespeitadas.

E eu quero que o processo legislativo faça o seu caminho, que as discussões aconteçam, que os desencontros que fazem parte do processo legislativo também aconteçam, certamente, mas que no fim, quando se chegar a um consenso e quando se chegar a uma votação e quando se chegar a uma aprovação e uma regulamentação, que todos os envolvidos se sintam respeitados, porque esse é o objetivo.

Atento como está à realidade do país, acha que existe algum risco de cedência nestas questões aos chamados partidos populistas por parte dos partidos tradicionais?

Todas as temáticas têm sempre o outro lado da medalha. Todas. O reverso da moeda ou o outro lado da medalha. Todas. Estejamos a falar de migração, estejamos a falar de saúde, estejamos a falar das várias áreas. Eu chamo a atenção e o que me preocupa a mim é que qualquer que seja o governo e qualquer que seja a sua constituição ou ligação política ou partidária, que acima de tudo sejam pedagógicos. Ou seja, que aquilo que são as decisões, aquilo que são as preocupações, aquilo que são as reflexões e decisões finais sejam entendidas por parte dos eleitores, por parte dos concidadãos.

Se nós andarmos apenas atrás dos "soundbytes" e de quem faz mais barulho, tem mais razão quem berra mais alto e isto acaba mal. Independentemente do partido, independentemente do que estejamos a falar. Hoje é muito difícil termos tempo para refletir, para ouvir com respeito todos os protagonistas e todas as opiniões e todas as propostas, para depois serenamente se tomarem decisões.

Se, a certa altura, o tema A ou o tema B for da coutada do partido A ou do partido B, ou se o assunto foi nacionalizado pela ideologia A ou pela ideologia B, o cidadão conclui que, afinal, a resolução para o seu problema, para sua dificuldade, não é garantida por nenhum dos protagonistas . Depois, com toda a normalidade, vai procurar - a gente vê isso em Portugal e vê isso noutros países da Europa e até noutros países do mundo, - respostas e, se não sente "feedback" dos partidos clássicos da governação, se calhar, vai procurá-lo noutras possibilidades que lhe são apresentadas num quadro institucional, legal. Sem stress.

A decisão do bispo de Setúbal de criar uma paróquia para os migrantes revelou-se sábia?

Sábia, não sei se foi. O Espírito Santo soprou e agimos em conformidade. Acima de tudo, lembro que esta questão tem muita raiz. Primeiro, nesta realidade que eu encontro em Setúbal, onde um quarto de população, eventualmente, é de proveniências diversas. Depois, a questão dos mariscadores, com a qual fiquei muito sensibilizado. Tem a ver com irmãos principalmente de origem indostânica, como agora se costuma dizer, e que são de cultura, eventualmente religião, diferenciada da nossa, e que o que me disseram, quando lhes dei alguma visibilidade, era exatamente que não lhes desse visibilidade, porque quanto mais visibilidade, mais insegurança eles sentiam.

E numa conversa com os responsáveis dos padres scalabrinianos, fiquei a saber que ia chegar um sacerdote scalabriniano, indonésio de sua nacionalidade, e que fez teologia no Brasil. Portanto, há aqui, ele próprio, uma conjugação de geografias, de culturas e de experiências que me pareceram muito interessantes para alguém que possa ir ao encontro destes irmãos e destas irmãs, criar uma relação de confiança com eles e poder ajudá-los, porque acima de tudo é isto, poder ajudá-los, e estamos a falar de um contexto católico, mas também estamos a falar de muitos irmãos e irmãs que não se aplica a circunstância de serem ou não serem da Igreja Católica.

A Diocese de Setúbal Já foi uma das dioceses mais pobres do país, a de Setúbal, já não o é, mas ainda subsistem naturalmente algumas bolsas de pobreza. As Comissões de Justiça e Paz têm reiterado o pedido para que o combate à pobreza seja um desígnio nacional prioritário. E de facto esta é uma prioridade D. Américo?

Os portugueses, têm na memória certamente uma fotografia parada no tempo, daquilo que significou Setúbal, e lembrámos o Dom Manuel Martins, lembrámos os anos 80, lembrámos a fome em Setúbal, e para muitos portugueses ainda hoje é essa a marca, é essa a lembrança que têm desde o território.

Tive cuidado de dizer que já não é....

Exatamente. E o que eu, das visitas que fiz no primeiro ano em que cá cheguei, fiquei positivamente surpreendido. Positivamente surpreendido pelas empresas, pelos trabalhadores, pelos projetos, pela universidade, pela população das mais diversas áreas.

Agora, temos pontualmente problemas, infelizmente temos problemas no país todo, e para quem conhece as áreas, por exemplo, as áreas metropolitanas do Porto ou de Lisboa, sabe que existem problemas e alguns graves. Há alguns que se perpetuam no tempo, em que ao longo de décadas não houve capacidade, não se conseguiu quebrar o ciclo da pobreza, e outros em que, felizmente, graças a Deus, eu empenho a dedicação de muitos, que se ultrapassou e quebrou esse ciclo de pobreza. E aqui também há fenómeno novo, que me preocupa muitíssimo.

Porque é assim, eu quando visitei os sindicatos, as duas estruturas principais, uma ligada à CGTP e outra ligada à UGT, no fim da conversa, conclui, constatei que o desemprego não era problema, pelo contrário. Pelo contrário, era precisa muita mão de obra. E colocou-se a questão, nomeadamente, das pessoas que trabalham, que têm o seu ordenado, mas que esse ordenado não cobre as despesas correntes da família ou do agregado familiar. E isso é uma pobreza nova.

Os trabalhadores pobres…

Exatamente, que são as pessoas que têm trabalho, têm vínculo, se esforçam e chegam ao fim do mês, a renda, a alimentação, a saúde, a educação e mais não sei o quê, digamos que entre o deve e o haver é zero ou é negativo. Ora, isso é um problema gravíssimo, novo, cada vez mais presente, que nós temos que fazer todos alguma coisa, não é contra ninguém. Nós temos que o fazer com as empresas, com os empresários, com os trabalhadores e com os seus representantes. Como é que nós podemos criar aqui um paradigma novo naquilo que são os rendimentos dos trabalhadores, naquilo que é a carga fiscal e dos compromissos sociais, e também naquilo que possa ser o maior ângulo do pagamento e das remunerações dos trabalhadores, sem pôr em causa a sobrevivência das empresas.

Ora, isto é urgente, porque quando nós ouvimos dizer que dois milhões, 2,6 milhões, um milhão e não sei quantos mil portugueses estão na tal linha vermelha da pobreza, uma parte substancial são homens e mulheres trabalhadores.

Isto é particularmente grave e entristece. E nós temos que ser capazes de fazer alguma coisa. E dentro daquilo que é as possibilidades da igreja e do seu bispo e dos bispos, nós temos que fazer alguma coisa, sensibilizar, estar nos areópagos onde se fazem estas reflexões.

Mas, acima de tudo, cada vez mais também aquela coisa do dar o peixe, dar a cana, ensinar a pescar e, como dizia o outro, garantir que o rio tem peixe, para que tudo funcione.

A Diocese tem mantido uma relação muito próxima com Gaza, aliás o D. Américo já, em diferentes ocasiões, sugeriu e foram canalizados apoios para aquela população sofredora, em particular para Gaza. Estão ultrapassados todos os limites do humanismo no que diz respeito, por exemplo, a Gaza?

Em rádio é difícil nós respondermos com silêncio, porque na rádio quando há silêncio é complicado. Mas, de facto, já não há nada a dizer, porque já não há adjetivos, já não há onomatopeias, já não há grunhidos que possamos fazer para classificar o que o mundo permite que aconteça em Gaza.

Eu sou e o cardeal Pizabala, somos da mesma criação, aliás como o nosso colega de criação, que agora é o Papa Leão XIV, e temos conversado com alguma frequência. A Diocese de Setúbal, como disse, a renúncia com Quaresmal de 24, a renúncia com o Quaresmal de 25, que geraram mais de 50 mil euros cada uma, foram entregues a Gaza. Também uma campanha que fizemos em setembro ou outubro, do mesmo modo, estamos a falar já há mais de 100 mil euros, cento e tal mil euros que fizemos.

Para a Diocese de Setúbal é uma partilha, um valor muito significativo. Mas ficámos sempre aquém daquilo que são as necessidades.

Haja alguém no mundo que tenha autoridade, que tenha peso e autoridade para bater com a mão na mesa e dizer basta, acabou. Mas infelizmente não vejo que isso vá acontecer, porque todos os dias, vão acontecendo situações.

O Papa Francisco dizia assim, há uma reunião com chefes de Estado e de Governo para tratarem da paz. No intervalo do café, alguns desses chefes de Estado têm os seus portfólios de venda de armamento. Ou seja, os mesmos protagonistas que estão a negociar a paz, no intervalo, têm os seus portfólios de venda de caças e de armas e de mísseis e de não sei o quê. Ora, isso é complicado. Isto é muito complicado. E nós estamos num tempo em que infelizmente não há regulação da humanidade. Nós celebrámos há dias, o Engenheiro Guterres assinalou os 80 anos das Nações Unidas.

80 anos depois, se nós nos perguntarmos se o mundo aprendeu com duas grandes guerras mundiais no século XX, infelizmente eu concluo que não. Não aprendemos nada e todos os dias e cada dia estamos sempre com o coração na mão ou na boca a ver quando é que os noticiários abrem a dizer que oficialmente estamos em Terceira Guerra Mundial.

Enquanto isso, vão sendo cometidos crimes de guerra....

Infelizmente. Eu vi, aqui há uns tempos, num canal de televisão, um documentário sobre a libertação do campo de Auschwitz. E uma das sobreviventes dizia assim: tudo o que aconteceu aqui foi por culpa do silêncio e da indiferença.

O silêncio e a indiferença criaram condições para que Auschwitz e outros acontecessem. E nós hoje, século XXI, ano 2025, o nosso silêncio e a nossa indiferença está a fazer com que continuem homens e mulheres, nossos irmãos, a sofrer e a viver estas mesmas realidades.

Quem é que tem de gritar mais alto?

O Papa Francisco dizia-nos que nós tínhamos que ser sensíveis aos gritos dos pobres, aos gritos dos que sofrem, aos gritos do planeta. Mas não sei se o problema é de quem ouve ou se o problema é de quem grita. Eu acho que as pessoas já estão afónicas na sua capacidade de gritar.O Papa Francisco, lembram-se, quando foi eleito, a primeira saída foi a Lampedusa. Dizia ele que ia chorar aqueles que já ninguém chora. E nós estamos num tempo em que vemos as notícias de Gaza na televisão, estamos a jantar, mudamos de canal, vemos futebol, mudamos de canal, vemos uma série na Netflix e está tudo bem. Mas infelizmente não está.