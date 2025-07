Núncio Apostólico condecorado pelo Presidente da República.

D. Ivo Scapolo foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

A condecoração ao decano do Corpo Diplomático em Portugal aconteceu no momento da saíde de D. Ivo de Portugal. A entrega por parte de Marcelo Rebelo de Sousa ocorreu no palácio de Belém, a 3 de julho, véspera do dia em que o prelado deixou o país, terminando a carreira diplomática ao serviço da Santa Sé.

Como a Renascença noticiou a 23 de maio, o Papa Leão XIV aceitou a renúncia de D. Ivo Scapolo. Na ocasião, numa nota, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) deixou um agradecimento publico ao Núncio Apostólico pela sua presença em Portugal nos últimos seis anos e também a forma como acompanhou a visita do Papa Francisco a Portugal para a JMJ Lisboa 2023.

Numa entrevista à Renascença, já depois de ser conhecida a data da sua saída, D. Ivo Scapolo recordou os anos intensos da sua presença em Portugal e “o privilégio de viver momentos extraordinários, durante a JMJ”.

D. Ivo Scapolo nasceu em Terrassa (Pádua, Itália), a 24 de julho de 1953, e foi ordenado sacerdote em 1978. Em 1984, entrou no serviço diplomático da Santa Sé, tendo trabalhado nas Nunciaturas de Angola, de Portugal, como secretário, no final da década de 1980, e dos Estados Unidos da América. Exerceu funções na secção para as Relações com os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano.

O arcebispo italiano foi também Núncio Apostólico na Bolívia (2002-2008), no Ruanda (2008-2011) e no Chile (2011-2019). Em agosto de 2019, foi nomeado pelo Papa Francisco para Núncio Apostólico em Portugal, tendo tomado posse em novembro desse ano.

A Ordem Militar de Cristo é uma ordem honorífica portuguesa que herdou o nome da extinta Ordem de Cristo (1834), e que é concedida por destacados serviços prestados no exercício das funções em cargos de soberania ou Administração Pública, e na magistratura e diplomacia, que mereçam ser especialmente distinguidos. O Grão-Mestre da Ordem é, tal como nas demais Ordens Honoríficas Portuguesas, por inerência o Presidente da República.