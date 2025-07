Três frades Capuchinhos e uma autocaravana em viagem pelas 321 paróquias da Diocese de Bragança-Miranda

Os frades Capuchinhos da FIPA – Fraternidade Itinerante de Presença e Apostolado – vão percorrer as 321 paróquias da Diocese de Bragança-Miranda, numa autocaravana, na iniciativa ‘Caravana de Esperança’, pelo ‘Tempo da Criação’ 2025, durante três semanas, em setembro.

“Esta iniciativa surge, antes de mais, da obrigação que nós sentimos, como consagrados, em enriquecer a igreja local com aquilo que é específico do nosso carisma. E o cuidado da Criação é, sem dúvida, algo que nos é muito querido”, disse o responsável pela FIPA, em declarações à Agência Ecclesia.

“Depois, porque nos pareceu oportuno aproveitar o Tempo da Criação para celebrar de modo mais intenso o 10º aniversário da Encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, e os 800 anos do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, unindo estas celebrações à celebração do grande Jubileu da Igreja, que tem como lema ‘Peregrinos de Esperança’, acrescentou frei Hermano Filipe.

A Fraternidade Itinerante de Presença e Apostolado, dos Franciscanos Capuchinhos em Portugal, é constituída por Hermano Filipe, John Naheten, que este domingo é ordenado diácono, e Hermenegildo Sarmento, que vão levar “Esperança” às comunidades, como mensagem principal; o bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, tem procurado pôr a diocese a “Caminhar unida na Esperança”.

“Porventura porque, num território que vive todos os desafios próprios do interior do país, urgem os sinais que convidem a olhar para a existência através dos olhos de Jesus, autor da nossa esperança. Depois, essa esperança, pode e deve manifestar-se de múltiplas formas, por exemplo, no empenho na construção da paz, na luta pela justiça ou no cuidado da criação.”

A ‘Caravana de Esperança’, pelo ‘Tempo da Criação’ 2025, vai levar os Capuchinhos da FIPA pelas 321 paróquias, das 18 unidades pastorais, da Diocese de Bragança-Miranda, têm ainda previstas paragens em algumas escolas, lares de idosos e instituições públicas, entre 9 e 30 de setembro.

Esta viagem vai começar “com apenas três pessoas”, numa autocaravana, mas, à medida que for avançando, e se forem “cruzando e rezando com os habitantes das cidades e aldeias, certamente centenas e centenas de pessoas se irão juntar espiritualmente”.

“Queremos que seja uma peregrinação de gente para quem «o mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor» (LS 12)”, acrescentou o entrevistado.

A Diocese de Bragança-Miranda é a quarta diocese mais extensa de Portugal, por isso, os frades Capuchinhos “não” podem “demorar muito tempo em cada paróquia”, têm também o objetivo entregar exemplares do ‘Cântico das Criaturas’ e da mensagem do Papa Leão XIV para o X Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, para além de “rezar com os principais agentes da pastoral de cada comunidade a oração do Jubileu”.

“Pedindo ao Senhor que desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do seu Reino e nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho”, assinalou frei Hermano Filipe, sobre a ‘Caravana de Esperança’.

Segundo o responsável pela FIPA, ao final do dia, quando os frades pararem para descansar, e que se podem alongar, “um pouco mais, no contato com as pessoas, celebrar a Eucaristia e ter momentos de partilha e convívio”.

Desde 12 de novembro de 2023, a Fraternidade Itinerante de Presença e Apostolado (FIPA), da Província Portuguesa da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, é uma presença na Paróquia de Argozelo, no concelho de Vimioso, da Diocese de Bragança-Miranda, até meados de 2026.