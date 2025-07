Bispo das Forças Armadas alerta contra a indiferença: "Não passes ao lado"

O presidente da Peregrinação Internacional de Julho ao Santuário de Fátima pediu “três gestos simples, três caminhos muitos práticos” aos peregrinos. Para além de suplicar que cada um se torne “próximo de alguém”; o bispo solicitou a “escuta da Palavra de Deus”, e a recitação do terço com Maria, pois Ela “leva-nos sempre a Jesus".

Depois, o bispo lembrou que “a Mensagem de Fátima nos ilumina” e que em 1917 “num tempo de guerra, de morte e de desespero, Nossa Senhora vem lembrar-nos que não estamos sós, que Deus não Se esqueceu do mundo”. “Em Fátima, Deus disse-nos – através de Maria e com a simplicidade de três crianças – que a esperança é possível. Que o sofrimento não é o fim. Que há um futuro de luz e de glória”, acrescentou.

O bispo das Forças Armadas salientou que “a esperança cristã não é ingenuidade. Não ignora a dor, nem fecha os olhos ao sofrimento do mundo”, mas “tem raízes firmes”, pois “nasce da certeza de que Deus nos ama até ao fim”, e de que “Cristo venceu a morte”. “A raiz da nossa Esperança está em Deus”, reforçou.

“Nesta peregrinação internacional, neste dia de graça, deixemo-nos renovar pela esperança. A esperança que nasce da fé, se exprime no amor e se alimenta da certeza de que, em Cristo, a vida vence. A esperança que é Ele mesmo e não engana”, apelou.

Com Maria, aprendamos a guardar no coração a luz do Céu e a irradiá-la na Terra. Para que, como dizia São Paulo, transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. E assim, passo a passo, cuidando, amando, servindo… caminhemos com confiança para a Vida Verdadeira e Eterna”, concluiu.

Nesta Peregrinação Internacional de Julho, de acordo com os serviços do Santuário participam cerca de 20 mil pessoas, numa celebração que contou com a participação de um cardeal, três bispos e 82 sacerdotes.