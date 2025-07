D. Manuel Linda. Novas ordenações mostram que “a torneira vocacional não encerrou”

O bispo do Porto diz que a ordenação de três novos padres para a Diocese mostra que “a torneira vocacional não encerrou”.

D. Manuel Linda lembrou, no início da celebração de ordenação de três novos sacerdotes para o Porto, que está na Diocese “há sete anos” e que já ordenou “36 padres e com estes três serão 39, o que quer dizer que dá uma média muito aproximada de cinco por ano”. “Não é muito para a dimensão desta Diocese”, reconhece o bispo do Porto que, contudo, diz que estes são números que demonstram que ainda não secou o que designou por “torneira” das vocações.

Já na homilia deste domingo na Sé do Porto, D. Manuel Linda sublinhou que numa Igreja “consciente dos desafios e dos sinais dos tempos”, o “ministério sacerdotal, na atualidade, exige muitíssimo mais ao padre que no passado”. Num tempo em que “curiosamente somos menos”, a tarefa “torna-se mais difícil”.

“Quero agradecer a todos e são muitos aqueles que colocam o centro da gravidade na fé vivida, celebrada e testemunhada. Eles desmentem no concreto da sociedade eclesial aquela velha frase, velhaca, de que não há vida como a do padre. Sim, se se referirem aos sacrifícios, ocupações, trabalhos, comidas fora de hora, esquecimento de si, doação. Aí, então, sim, então não há mesmo vida como a de padre”, completou o bispo do Porto.

Num retrato da sociedade atual, D. Manuel Linda encontra “três especiais feridas que podem gangrenar e fazer apodrecer a saúde de uma humanidade chamada à plenitude da vida e da salvação”. A primeira “é o individualismo que desvia o olhar da sorte do irmão” e que “pode levar à máxima crueldade da guerra”. “Como dizia alguém, alguns só olham para o irmão para o por na mira da arma e disparar”, exemplifica.

A segunda ferida, D. Manuel Linda denomina como “o estilo materialista de vida”, que “imagina que a felicidade” mais não é do que "a posse e o desfruto de bens de luxo e de requinte”, fazendo esquecer “que a verdadeira satisfação reside no bem-estar emocional, na harmonia dos relacionamentos e na capacidade de atingir belas metas”.

Por fim, a última ferida será “a incapacidade de organizar o tempo devido às múltiplas ocupações artificialmente criadas por nós próprios”. “Depois queixamo-nos que não temos tempo nem para os outros nem para nós, e muito menos para Deus”, conclui.

O bispo do Porto diz que cada ordenação deve ser “uma fonte de alegria para a Igreja” e, também, “para o mundo”, uma vez que um padre é “um trabalhador da paz, quer pela remoção dos obstáculos à união de todos, quer pela colocação desse cimento que solidifica as relações de cada um com Deus, com os outros e consigo próprio”.

Os três novos padres são Emanuel João Macedo da Mata, José Manuel Ferrão Abrantes e o peruano José Moisés Ramirez Guerra.