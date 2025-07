​Papa Leão XIV deseja visitar Portugal "logo que possível"

No plano global, o embaixador português diz que “estamos perante uma crise do multilateralismo” e que isso é extremamente grave porque “o multilateralismo é sempre um instrumento fundamental para resolver questões que dizem respeito a vários países”.

Domingos Fezas Vital sublinha o facto de a iniciativa ter partido do Papa: “A iniciativa foi dele e foi a de me dizer que e de me confirmar a sua vontade de visitar Portugal, de voltar a Portugal depois de lá ter estado para essa ocasião extraordinária que foi a Jornada Mundial da Juventude."

Em entrevista à Renascença e Agência Ecclesia, o diplomata, que deixa o cargo por limite de idade, adianta que foi no dia em que se despediu do Papa, 5 de julho, que o Papa lhe manifestou a sua vontade: “Disse-me uma coisa que eu registo, que foi o seu desejo de poder voltar a Portugal logo possível. Foi aquilo tudo que eu queria ouvir."

Ficou sensibilizado por essa dimensão humana...

Absolutamente. Foi uma dimensão muito presente no encontro. O Papa foi de uma enorme ternura com os meus netos, na forma como lidou com eles, de uma enorme simpatia e jovialidade na conversa connosco. Foi ele que nos colocou nos lugares onde devíamos ficar nas fotografias, por exemplo. E foi também de uma enorme generosidade no imediato assentimento ao meu pedido para que rezássemos todos em conjunto uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pela paz no mundo. Rezámos em conjunto. Ele começou por me perguntar em que língua é que eu queria que a oração se fizesse e eu disse "Santo Padre, se puder ser em português..." Ele sorriu e disse-me "bom, mas aí então terá de ser o embaixador a liderar e eu acompanho". Ele quis começar não com a Ave Maria, mas com o Pai Nosso. Rezámos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Acompanhou muitíssimo bem, num excelente português, com um leve destaque brasileiro, mas muitíssimo bem e foi um momento, obviamente, muito tocante, muito emocionante para todos nós.

No final, ele quis ter palavras muito simpáticas para o meu mandato por aqui, pela forma como o tinha exercido e foi um pretexto para recordarmos alguns dos principais momentos que marcaram esse mandato e ele disse-me, nessa altura, que tinha estado em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude, com o Papa Francisco e disse-me uma coisa que eu registo: que foi o seu desejo de poder voltar a Portugal logo possível. Foi aquilo tudo que eu queria ouvir.

Portanto, ficou aí uma porta aberta, escancarada, mesmo, para uma visita ao nosso país...

Esse já foi por diversas vezes tema de conversa com ele e, portanto, ele sabe que há uma enorme vontade em Portugal de o acolher. De o acolher em Portugal, de o acolher em Fátima. Nós estamos a falar com um Papa profundamente mariano, um Papa que, logo que eleito, pediu, da varanda de São Pedro, da Praça de São Pedro, que se rezasse uma Ave Maria. Portanto, é um Papa com uma fortíssima dimensão mariana e Fátima é para ele, obviamente, uma referência importante. Ouvi-lo dizer e confirmar essa vontade é muito significativo.

Lembro-me de quando falei com ele a primeira vez, nos cumprimentos do Corpo Diplomático, eu referi isso e disse-lhe "Santo Padre, Portugal espera por si". E a resposta dele foi muito inteligente, porque foi a de alguém que, não se podendo comprometer no momento, queria que eu sentisse que isso para ele era importante e a resposta foi um "obrigado, obrigado". Desta vez foi mais longe e, portanto, a iniciativa foi dele e foi a de me dizer e de me confirmar a sua vontade de visitar Portugal, de voltar a Portugal depois de lá ter estado para essa ocasião extraordinária que foi a Jornada Mundial da Juventude, fazendo questão absoluta de dizer "eu estive em Portugal com o Papa Francisco".