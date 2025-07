Presidente da CEP alerta para “ratoeira dos medos instrumentalizados”

No final da Peregrinação Internacional de Julho ao Santuário de Fátima, D. José Ornelas pediu que as alterações à lei de estrangeiros tenham em conta a "autêntica humanização das condições de vida e de futuro".

O bispo de Leiria-Fátima pediu uma reflexão ponderada e insistiu na defesa do bom acolhimento.

Para D. José Ornelas, a lei deve ter em atenção as necessidades do país, mas também dar esperança a quem chega ao nosso país.

O prelado pediu para que não se caia na “ratoeira dos medos instrumentalizados, e dos preconceitos manipulados”.

“É necessário não cair na ratoeira dos medos instrumentalizados, nem dos preconceitos manipulados, das evidências negadas. É preciso colocar a atenção primeira no bem acolher, que é a primeira experiência que nós tivemos na vida”, sublinhou.

O bispo começou a sua intervenção apelando à reflexão sobre esta matéria: “No tempo em que o nosso país está a dirigir um processo de discernimento e de legislação sobre os imigrantes, queria que nos uníssemos a esta reflexão”, apelou.

D. José Ornelas entende que “é preciso acolher bem, na dimensão das nossas carências e necessidades e possibilidades, mas com justiça, com dignidade, criando a autêntica humanização das condições de vida e de futuro”. E entre essas condições, o bispo coloca a importância da Família.

Quando se reflete sobre a possibilidade de endurecer a legislação sobre o reagrupamento familiar, o presidente da CEP pede atenção para a necessidade de se criarem condições de “esperança para se construir um mundo novo”, lembrando em particular que “as crianças possam encontrar não só na sua família, mas também no contexto em que vivem, essas boas-vindas, esse carinho que cada um de nós precisa de receber quando chega a este mundo e quando muda de um mundo para o outro”.

Recorde-se que a Comissão de Assuntos Constitucionais votou favoravelmente na sexta-feira, na especialidade, alterações à lei de estrangeiros, que incidem sobre matérias como reagrupamento familiar e tempos de permanência legal em território nacional.