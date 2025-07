Patriarcas de Jerusalém denunciam ataques contra única cidade cristã na Cisjordânia

O Conselho dos Patriarcas das Igrejas de Jerusalém pediu esta segunda-feira à comunidade internacional que tome medidas contra a violência dos colonos israelitas em Taybeh, única cidade cristã na Cisjordânia ocupada.

“Nós, o Conselho dos Patriarcas e Chefes das Igrejas de Jerusalém, estamos hoje aqui em Taybeh em solidariedade com a comunidade local, após uma tendência crescente de ataques sistemáticos e direcionados contra eles e a sua presença. Pedimos as orações, a atenção e a ação do mundo, particularmente dos cristãos em todo o mundo”, refere uma declaração conjunta, divulgada pelo Patriarcado Latino de Jerusalém (Igreja Católica).

“Pedimos aos diplomatas, políticos e responsáveis eclesiásticos de todo o mundo que levantem a sua voz em oração e de forma veemente pela nossa comunidade ecuménica em Taybeh, para que a sua presença seja assegurada e possam viver em paz”, acrescenta o texto.

A nota foi apresentada em conferência de imprensa, após a visita dos líderes cristãos à localidade.

“A cada dia fica mais claro que não há lei. A única lei é o poder”, disse aos jornalistas o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa.