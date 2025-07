​Reitor do Santuário de Fátima: “Imigrantes sentem-se ameaçados”

“Aquilo que se percebe num lugar como Fátima, que é um lugar aberto e que acolhe, nomeadamente, grandes peregrinações de migrantes aqui presentes em Portugal, é que sentimos alguma insegurança daqueles que acolhemos, muitos deles que vivem e estão estavelmente presentes em Portugal e que se sentem de alguma forma ameaçados com esta reflexão que está em curso. E muitos deles são pessoas plenamente integradas”, revela.

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, diz à Renascença que “os imigrantes sentem-se ameaçados” com o debate e as mudanças em curso sobre a lei da imigração.

Para o reitor do Santuário de Fátima, a discussão da lei da imigração está condicionada “por um contexto adverso ao acolhimento de imigrantes”, o que "nos tira a paz e a serenidade que devíamos ter na reflexão”.

“Não falo apenas daqueles que estão em situações ainda de legalização ou em processos ainda instáveis. Há pessoas que vivem cá já de forma estável, têm a sua situação regularizada e que se sentem profundamente ameaçados com este tipo de reflexão, sentem-se postos em causa também eles. E isso vai-se percebendo, por exemplo, com alguns dos peregrinos, migrantes, residentes em Portugal e que nos visitam”, reforça.

O padre Cabecinhas considera "alarmante" a forma como se está a discutir, por exemplo, a questão do reagrupamento familiar. "Estamos num caminho de retrocesso no tipo de acolhimento que damos”, porque “há valores cristãos que são absolutamente fundamentais e que têm de ser preservados”.

“É necessária uma lei que saiba acolher, de acordo com as nossas necessidades, naturalmente, mas que também seja humana. É necessário esse equilíbrio, mas, neste momento, toda a acentuação está a colocar-se sobre as necessidades e o benefício que podemos tirar da presença de migrantes entre nós”, adverte.

“Aliás, toda a questão que está a ser levantada sobre a possibilidade da reunificação familiar é um alerta gritante para algo que é fundamental do ponto de vista da integração e do humanismo no acolhimento de pessoas e que parece que, neste momento, não é assim tão consensual quanto isso. Não pode deixar de nos alarmar quando a reflexão segue estes caminhos. A mim parece-me claramente que estamos num caminho de retrocesso neste tipo de acolhimento”, insiste.