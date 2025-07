Papa Leão XIV: “O desporto pode transformar o conflito em encontro e a divisão em inclusão“

O Papa Leão XIV enviou uma mensagem vídeo aos jogadores e participantes na “Partita del Cuore”, um desafio de futebol num estádio da cidade dell’Aquila para ajudar as crianças que chegam a Itália provenientes de zonas de guerra.

“É ainda possível — é sempre possível — encontrarmo-nos, mesmo em tempos de divisão, bombas e guerra. Devemos criar oportunidades para isso. Desafiar as divisões e reconhecer que este é o maior desafio: o encontro. Contribuir em conjunto para uma boa causa. Juntar corações partidos, os nossos e os dos outros. Reconhecer que, no coração de Deus, somos um só. E que o coração é o lugar do encontro com Deus e com os outros”, disse Leão XIV.

O Santo Padre elogiou a iniciativa de se angariar fundos “para a vida, para a cura e não para a destruição e a morte”.

"A nossa humanidade está em jogo"



O desafio de futebol desta noite, em L’Aquilla, opôs uma equipa de políticos a outra equipa de artistas e foi pretexto para o Papa americano recordar um jogo de futebol a 25 de dezembro de 1914, entre soldados alemães, franceses e ingleses durante a chamada trégua de Natal na I Guerra Mundial, perto da cidade de Ypres, na Bélgica. O momento foi retratado no filme “Joyeux Noël” e numa canção de Paul McCartney.

“O desporto — quando bem vivido por quem o pratica e por quem o apoia — tem esta grandeza: transforma o conflito em encontro, a divisão em inclusão. A solidão em comunidade”, reconheceu Leão XIV. “E a televisão, quando não é apenas ligação, mas comunhão de olhares, pode ajudar-nos a redescobrir como olhar uns para os outros. Com amor em vez de ódio”.

Nesta breve mensagem, o Papa pede a todos “força para acreditar e pedir uma trégua e um tempo para travar a propagação do ódio”. E conclui: “A nossa humanidade está em jogo. Que este jogo da paz marque um ponto a seu favor."