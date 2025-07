Salesianos desafiam antigos alunos a partir em missão por um ano

O Programa D. Bosco - Projeto Vida inclui dois projetos de voluntariado missionário de longa duração, pensados para arrancar no verão de 2026: um vai decorrer em Timor, outro em Cabo Verde. O convite a que façam missão por um ano é dirigido aos jovens adultos, se possível antigos alunos dos colégios salesianos, explica à Renascença o responsável pela Pastoral Juvenil dos salesianos.

"É um projeto para maiores de idade, preferencialmente adultos, e se possível que já tenham feito uma caminhada connosco a nível de formação de animadores, ou pessoas que estejam ligadas à nossa pedagogia e à nossa forma de estar, em consonância com os valores da Igreja Católica. Ou seja, não é um projeto exclusivo de pessoas do nosso ambiente, mas não vou esconder que damos prioridade, ou preferência, a quem já tenha feito formação connosco", adianta o padre Juan Freitas.



As inscrições estão a decorrer nesta altura. "Abriram no mês de junho e temos como limite, na resposta que temos de dar, o mês agosto, para conseguirmos ativar todo o caminho de formação em setembro", refere ainda.

As duas missões de longa duração requerem formação dada com tempo. "Em Timor os salesianos pedem-nos esta colaboração, na procura de voluntários que, sobretudo, ajudem no ensino do português. É uma necessidade que têm e queremos reativar o protocolo que já se fez no passado, com resultados positivos".

Em Cabo Verde será uma missão diferente. "Há uma ligação muito grande, porque Cabo Verde faz parte da Província de Santo António, que inclui Portugal e Cabo Verde. Lá precisam de revitalizar um oratório e uma proposta pastoral no centro do Mindelo. Procuramos quem possa ajudar neste campo prioritário, sobretudo da evangelização, da prevenção, da educação".

"São dois projetos de longa duração que estamos neste momento a lançar e também a analisar as diferentes candidaturas que têm chegado."

150 anos da primeira expedição missionária salesiana

As missões fazem parte do Programa D. Bosco - Projeto Vida, que pretende relançar o espírito missionário que o fundador dos salesianos, S. João Bosco, quis imprimir à congregação desde o início.

"A 11 de novembro de 1875 foi enviado um primeiro grupo missionário para a Argentina, e com este passo de transatlântico também se abriu uma nova etapa da história dos salesianos, que faz parte desta resposta que tentamos dar a várias necessidades, em vários ambientes, em vários países. É por isso que estamos espalhados por todo o mundo, respondendo a várias realidades, tanto no âmbito dos refugiados, como na evangelização, educação e prevenção", indica Juan Freitas.

Os salesianos estão atualmente em 134 países, com uma rede internacional de colaboração, através de uma plataforma interna que vai dando resposta às necessidades e aos pedidos de ajuda que recebem. Mas, essa presença missionária já não é só assegurada por padres e religiosos. Nos últimos anos tem aumentado o número de leigos que participam, nomeadamente jovens. É a esses que o padre Juan deixa o convite para se envolverem nestas missões ad extra.

"Tem havido, cada vez mais, um movimento muito bonito de participação laical nestes projetos, tanto ao nível das missões de longa duração como de curta duração. É uma experiência muito positiva tanto para quem recebe, e que é enriquecido com esse serviço, com a vitalidade de pessoas generosas que querem dar a sua vida, como para as próprias comunidades que enviam estes missionários, estes jovens, leigos, que quando regressam trazem experiência e um coração alargado. Todos aprendemos", sublinha.

O padre Juan atribui este entusiasmo crescente à experiência que muitos tiveram na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. "No pós-JMJ estas relações estreitaram-se, porque tivemos em contacto com vários países, várias realidades. A experiência que fizemos de acolher, nas nossas famílias e comunidades cristãs, pessoas de todo o mundo, fez-nos bem. E é isto que queremos potenciar e continuar a viver com este espírito missionário, com este espírito cristão de partilha".

Os pormenores sobre as missões de longa duração previstas no Programa D. Bosco - Projeto Vida podem ser consultados no site dos salesianos.