"Chegam de todo o mundo". Papa Leão XIV recebe 100 quilos de cartas por dia

Os Correios italianos não têm mãos a medir. Recebem diariamente cerca de 100 quilos de cartas destinadas ao Papa Leão XIV, remetidas um pouco de todo o mundo.

Este ritmo de cartas tem-se mantido constante desde a eleição de Leão XIV, há dois meses, afirma Antonello Chidichimo, responsável pelo centro de distribuição postal de Fiumicino, uma cidade a cerca de 30 quilómetros de Roma.

Contas feitas, o Papa já terá recebido cerca de 7,5 toneladas de cartas, até agora.

"As cartas chegam de todo o mundo e, por enquanto, não podemos determinar com clareza qual país envia mais correspondência ao Papa. Hoje, por exemplo, recebemos postais e mensagens dos Estados Unidos, Kosovo e Índia", explica Antonello Chidichimo, citado pela agência Aci Prensa.

Não importa se o endereço está incompleto ou se o envelope contém erros. Basta uma fórmula simples — "A Sua Santidade o Papa Leão", ou "Per Sua Santità" — para que os trabalhadores dos Correios Italianos saibam exatamente que essas cartas devem seguir para o Vaticano.

Depois de chegarem ao centro de Fiumicino, as cartas são encaminhadas em carrinhas para o centro de distribuição mais próximo do Vaticano, a partir do qual são finalmente entregues à Santa Sé.

Cada carta é registada por um sistema informático. Antes de chegar ao gabinete do Papa Leão XIV, os envelopes passam por um rigoroso controlo de segurança.