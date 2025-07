​Novo apelo do Papa: “Parem rapidamente com a barbárie da guerra”

O Papa Leão XIV manifestou este domingo a sua dor pelo recente ataque israelita contra a paróquia católica da Sagrada Família em Gaza e lançou um novo apelo para um cessar-fogo imediato.

“Exprimo a minha profunda dor pelo ataque do exército israelita contra a paróquia católica da Sagrada Família em Gaza que, como sabeis causou, na passada quinta-feira, a morte de três pessoas e graves ferimentos noutras”, afirmou após a recitação do Angelus.

“A tal acto, juntam-se infelizmente, constantes ataques militares contra a população civil e os lugares santos em Gaza”.

Interrompido por aplausos, o Papa pediu novamente “que se pare rapidamente a barbárie da guerra e que se encontre uma solução pacífica do conflito”.

À comunidade internacional Leão XIV renovou o apelo para que seja respeitado o direito humanitário e a obrigação da tutela dos civis, “bem como a proibição da punição coletiva, do uso indiscriminado da força e da deslocação forçada da população”.

Palavras fortes foram também dirigidas aos cristãos do Médio Oriente: “Estou próximo da vossa sensação de poder fazer pouco perante esta situação tão dramática. Estais no coração do Papa e de toda a Igreja. Obrigado pelo vosso testemunho de fé”, concluiu.

As férias também podem ajudar a promover a paz

Entretanto, esta manhã, a cidade de Albano acolheu em festa o Papa que celebrou missa na catedral da diocese, território onde se integra Castel Gandolfo.

Na homilia, Leão XIV falou de hospitalidade, de serviço e de escuta, e recordou que os dias de verão podem ser um tempo providencial para experimentar como é bela e importante a intimidade com Deus, e como ela pode também ajudar-nos a ser mais abertos e acolhedores uns para com os outros.

“São dias em que dispomos de mais tempo livre, tanto para nos recolhermos e meditarmos, como para nos encontrarmos, deslocando-nos e visitando-nos reciprocamente. Saindo do turbilhão dos compromissos e das preocupações, aproveitemo-los para saborear alguns momentos de sossego e recolhimento, bem como para, indo a algum lado, partilhar a alegria de nos vermos - como acontece comigo, hoje e aqui”, afirmou.

O Papa disse ainda que as férias são uma oportunidade para cuidarmos uns dos outros, para trocarmos experiências e ideias, para noscompreendermos mutuamente e darmos bons conselhos.

“Deste modo, na solidariedade e na partilha da fé e da vida, promoveremos uma cultura de paz, ajudando também aqueles que nos rodeiam a superar divisões e hostilidades e a construir a comunhão entre pessoas, povos e religiões."