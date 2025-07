Onze mil portugueses vão a Roma ao Jubileu dos Jovens. “É incrível!”

O Jubileu dos Jovens vai decorrer em Roma de 28 de julho a 3 de agosto com a presença garantida de muitos portugueses. São 11 mil a nível nacional, mais de quatro mil da Diocese de Lisboa. É das maiores participações de sempre em eventos internacionais. Um dos grupos mais numerosos reúne 167 peregrinos das paróquias de Cascais e do Estoril. Raquel Ribeiro é uma das responsáveis por este grupo. Aos 37 anos, é educadora social e está ligada aos escuteiros de Cascais Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Raquel Ribeiro conta de que forma a iniciativa inicialmente confinada ao agrupamento se transformou numa peregrinação maior e fala da importância de pôr os jovens à frente da organização. “Está no nosso ADN”, declara.

Como surgiu a possibilidade de ir a Roma e levar tanta gente das duas paróquias? Na verdade, o primeiro projeto surgiu no âmbito dos escuteiros, do nosso agrupamento. Depois da Jornada Mundial da Juventude, queríamos levar um grupo ao Jubileu da Juventude e, enquanto agrupamento, juntámos umas forças, fizemos um projeto para apresentar ao grupo de jovens. Tínhamos 27 inscritos dentro do agrupamento: 23 jovens e quatro animadores. Quando fomos falar com os padres da paróquia de Cascais, eles acharam fantástico e deram o seu aval, mas disseram que gostavam que alargássemos a proposta a outros jovens das paróquias de Cascais e do Estoril, com quem já fazemos iniciativas juntos, enquanto vigararia. Dissemos que sim, levantamo-nos e dizemos que sim, e abraçámos este projeto com todo o gosto e com toda a vontade de proporcionar a oportunidade ao máximo possível de jovens.

É um grupo muito significativo, sabemos que é um dos maiores do Patriarcado. Ao nível da participação nacional e também da participação dos jovens de Lisboa, esta é a maior de sempre, obviamente excluindo a JMJ Lisboa de 2023. Foi fácil mobilizar os jovens ou foi preciso deixar gente de fora porque havia mais interessados em ir? Inicialmente, ao nível das paróquias, não foi muito fácil. Fizemos um primeiro levantamento, a proposta inicial era a da diocese, para irmos de autocarro, e não tivemos muitos inscritos. Isso também era uma preocupação: porque é que não tínhamos muitas inscrições? A proposta que tínhamos dos escuteiros, que depois foi alargada aos jovens da paróquia, foi irmos de avião e termos aqui uma gestão diferente dos dias necessários para esta experiência do Jubileu dos Jovens. Na verdade, isso acabou por fazer a diferença, irmos de avião e termos aqui um período mais reduzido de Jubileu. Entre campos de férias, acampamentos e férias de família… Hoje em dia, temos de gerir muito bem os verões. Tínhamos a estimativa de chegar aos 60, já com os 27 escuteiros incluídos, e, de repente, indo de avião e fazendo oito dias de Jubileu dos Jovens, temos 167. Não pensámos em pôr um teto, porque achávamos que não ia ser necessário, e, de repente, já não podíamos pôr teto porque se 167 jovens das paróquias de Cascais e Estoril querem ir ao Jubileu, nós temos de tentar arranjar forma de os levar, temos de arranjar soluções. Não deixámos ninguém de fora, houve só uma fase, já em março, em que tivemos mesmo de fechar, porque era o limite do prazo para as inscrições junto da organização central e não havia como contornar. Mas, enquanto pudemos receber jovens, com uma grande vontade de abraçar toda a gente, fomos dizendo que sim. Estes jovens são só da catequese e dos escuteiros ou há também outros ligados à paróquia? Temos jovens dos escuteiros, da catequese, dos grupos de jovens, dos campos de férias, das paróquias... A proposta foi-se alargando. Por exemplo, temos muitos jovens do colégio do Ramalhão [em Sintra] e alguns jovens de Lisboa. A palavra foi passando e a proposta de estar uma semana em Roma com jovens católicos de todo o mundo, num período de tempo mais contido, face à proposta de 10 dias da Pastoral Juvenil, e com um valor a pagar bastante razoável - que esse era também um ponto de esforço da organização -, era muito apelativo. Então, acaba por ser um grupo de jovens Cascais/Estoril alargado.

Houve alguma campanha de financiamento? Como é que se chegou ao valor que cada um teve de pagar? Continuamos, neste momento, ainda a trabalhar para isso. Tínhamos um teto que achámos que era um valor razoável e que todas as famílias conseguiam chegar, que era um valor de 400 euros por peregrino. Isto não é segredo, está nos canais de comunicação das paróquias. Dos 400 até ao valor xis - que hoje já sabemos que é à volta dos 850 euros, portanto 450 euros por pessoa - é conseguido com vendas à porta das paróquias, com um arraial... Fizemos no domingo passado os Santos Jubilares e angariámos dinheiro nesse arraial. Algumas vendas de rua, fizemos um musical com o apoio de um grupo da paróquia de Cascais, tem havido muita mobilização para chegar a este valor. A meta de angariação de fundos está cada vez mais perto, mas continuamos a trabalhar nesse sentido. Eu acho que vai ser mesmo até ao fim. São atividades muito ligadas às paróquias e aos escuteiros. Ser escuteira também tem facilitado estar à frente desta organização? Claro, sem dúvida. Isto é o nosso ADN, o método do projeto, colocarmos os jovens na frente destas iniciativas. É o nosso ADN. Na verdade, quando criámos a proposta do Jubileu dos Jovens dentro dos escuteiros, foram eles que a propuseram, é assim que funciona. Depois, em grupo, aprovamos e dizemos que sim. Aqui também fazia sentido que os jovens liderassem esta iniciativa, tanto na lógica da preparação mais espiritual e do grupo - nos conhecermos todos uns aos outros, porque somos muitos - como na lógica da angariação de fundos. Temos cinco pessoas mais crescidas na equipa de organização central, incluindo dois padres. Todos os outros animadores têm até 26 anos, assumindo a responsabilidade de ajudarem a liderar o grupo, mas são todos eles jovens, porque isso faz parte. O ser escuteira acho que trouxe também essa natureza para a forma como lidamos e estamos a lidar com este grupo. É uma estrutura de cinco pessoas, com ajuda desses tais animadores. No seu caso, já participou nestes grandes eventos antes? Já participei em alguns, sim. Enquanto escuteira participei nos Jamboree - os acampamentos mundiais - no Japão e nos Estados Unidos. Enquanto grupo mais alargado, não necessariamente dos escuteiros, fui à Jornada Mundial da Juventude de 2011, em Madrid, enquanto jovem. Aí também eram quase 10 mil portugueses... Sim, éramos muitos. Mesmo assim fico surpreendida com este número deste ano, porque Madrid foi uma viagem de autocarro, foi uma noite, até se fez relativamente bem. Onze mil agora é fantástico, é incrível! Tivemos essa experiência em Madrid, preciosa e que guardo com muito carinho na minha vida e isso também é algo que me faz querer ajudar a que mais jovens vivam este tipo de atividades. Na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, no âmbito do levantamento de voluntários do Corpo Nacional de Escutas, fui voluntária dos escuteiros. Tínhamos um grupo de jovens integrados no grupo da paróquia a viver a JJM e eu estava como voluntária para aquilo que fosse preciso a nível central.

O convite para este Jubileu foi lançado precisamente na JMJ Lisboa. Estes momentos são sempre balões de oxigénio para os jovens, para o resto do ano? Sem dúvida, para o ano que olhamos para a frente. Quando começamos a preparar o ano, no caso escutista e também o ano da Igreja, em setembro, olhamos sempre para agosto [do ano seguinte] com uma esperança, porque, na verdade, estamos a ser puxados pela âncora até lá. Mas, depois, o bichinho fica: fica para os irmãos mais novos que ficam em casa a rezar para que corra tudo bem, mas também já a olhar, se calhar, para a Coreia, quem sabe, para os eventos futuros, e fica para quem viveu esta experiência e depois pretende partilhar. Para mim, ter jovens que viveram a Jornada Mundial da Juventude em 2023 e que hoje são animadores, acho que faz todo o sentido. Porque eles viveram, experienciaram e querem agora partilhar com os mais novos, ajudando a liderar o grupo. Estas são as sementinhas que estes grandes eventos vão acabando por criar nos nossos jovens. Falámos da surpresa perante o facto de irem a Roma mais jovens ainda, a nível nacional, do que foram, por exemplo, a Madrid, em 2011. O que aconteceu há dois anos aqui em Lisboa ajuda a explicar esse sucesso? Penso que sim, sem dúvida. Se calhar, quem nunca tinha tido oportunidade de experienciar de forma tão próxima o que é uma Jornada Mundial da Juventude via o encontro fora, pela televisão, pelas redes sociais, mas não sentia aqui presencialmente, na minha rua, na minha escola, na minha paróquia, peregrinos a passar. O ver na vida real, no nosso mês de julho e de agosto, que acabou por ser aquele verão de 2023, é diferente de ver num écran. E, depois, claro que deixa um "bichinho". Mas, queria também dizer uma coisa que acho relevante, na qual pensei quando me lançaram este convite para vir aqui conversar: temos alguns jovens de 14 e 15 anos que na altura não tinham idade, mas que agora querem, são os primeiros ali da fila Os mais novos têm 14 anos? Temos uns quantos. E temos jovens de 18, 19, 20 anos que viveram a JMJ ainda como adolescentes e que agora já são jovens adultos e continuam a ter vontade de participar, aqui com uma experiência alargada, que é estar num outro país, com outra cultura.

Para a maioria, este será o primeiro grande encontro com o Papa Leão XIV. Qual é a expectativa que sente no grupo, nos jovens que vão? E também em termos pessoais? Do novo Papa, o Papa Leão, ainda não falamos muito. Ainda vai começar a surgir, porque é um Papa novo... Vai ser preciso esta aproximação, conhecer melhor. Claro que gostamos todos do Papa Leão, obviamente, mas o Papa Francisco já o conhecíamos, já o tínhamos visto, se calhar na JMJ, e queríamos revê-lo. Aliás, as inscrições no Jubileu tinham de ser entregues até março e, nessa altura, o Papa ainda era Francisco... Exatamente. Claro que ninguém se inscreve só para ver o Papa e também não é só essa experiência e essa oportunidade de fé que queremos proporcionar, mas claro que motiva. Agora, no primeiro dia em que estivermos no meio daquela multidão a ver o Papa chegar, acho que aí, se calhar, dizem "olha, já o conheço, está aqui à minha frente". Acho que isso pode fazer diferença. O facto de ser em Roma é um grande apelo: a Praça de São Pedro, o Vaticano. Já temos bilhetes para ir ao Museu do Vaticano, à Capela Sistina, às Portas Santas todas. Este apelo especial que só surge no Jubileu acaba por ser um grande atrativo para termos tantos jovens inscritos. Há uma curiosidade: o primeiro grande encontro do Papa Bento XVI após a sua eleição foi a Jornada Mundial da Juventude, em Colónia, e o primeiro grande encontro do Papa Francisco foi a JMJ no Rio de Janeiro. Vocês vão fazer história... É verdade. E espero que seja marcante para todos e que a juventude continue a marcar o pontificado do Papa Leão. Vai ser especial para todos.

