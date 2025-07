Papa Leão XIV celebra aniversário de chegada à Lua no observatório do Vaticano

No dia do aniversário da chegada à Lua em 1969, o Papa Leão XIV visitou os telescópios e os instrumentos nas cúpulas do Observatório do Vaticano, em Castel Gandolfo, onde passa férias.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, a visita aconteceu logo após a oração do Angelus deste domingo, quando apelou "ao fim da barbárie da guerra".