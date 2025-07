Papa ligou ao astronauta Buzz Aldrin no 56.º aniversário da chegada do Homem à Lua

Veja também:

O Papa Leão XIV conversou este domingo com o astronauta norte-americano Buzz Aldrin, dia em que passam 56 anos da chegada do Homem à Lua.



De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa e o tripulante da histórica missão Apollo 11 partilharam memórias de um “feito histórico” e “um testemunho do engenho humano”.

Com as palavras do Salmo 8 da Bíblia como mote, Leão XIV e Buzz Aldrin, de 95 anos, "meditaram sobre o mistério da Criação, a sua grandeza e fragilidade”.

Antes de terminar a conversa, o Papa abençoou o astronauta, a sua família e os seus colaboradores, conclui o comunicado da Santa Sé.