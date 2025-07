“Aos olhos de Jesus, a idade é indiferente”. Papa visita lar de idosos em Castel Gandolfo

O Papa visitou esta manhã o lar de idosos "Santa Marta", em Castel Gandolfo, local onde se encontra de férias. Recebido à chegada pela comunidade de religiosas que trabalha naquela instituição e, acompanhado pela superiora, Leão XIV fez uma pausa de oração na capela.

Uma nota do Vaticano informa que, à saída, o Santo Padre cumprimentou e conversou individualmente com cerca de 20 idosas residentes no Lar “Santa Marta”, com idades compreendidas entre os 80 e os 101 anos.