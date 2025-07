Papa recebeu chamada de Mahmoud Abbas e pediu proteção a civis e "lugares sagrados"

O Papa Leão XIV recebeu, esta segunda-feira, um telefonema do presidente do estado da Palestina, Mahmoud Abbas, sobre "os recentes desenvolvimentos no conflito na Faixa de Gaza e a violência na Cisjordânia".

Em comunicado, o Vaticano indica que, durante o telefonema, o Santo Padre reiterou o seu "apelo para que o direito internacional humanitário seja plenamente respeitado", salientando a "obrigação de proteger civis e lugares sagrados" e pedindo para que o "uso indiscriminado da força" seja proibido, bem como a "transferência forçada da população".

"Dada a trágica situação humanitária, foi enfatizada a necessidade urgente de prestar assistência aos mais vulneráveis", é dito, com um pedido para que seja permitida a entrada de "ajuda humanitária adequada".