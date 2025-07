​Líderes religiosos regressam de “coração partido” após rara visita a Gaza

O cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino de Jerusalém, admitiu que os líderes da Igreja regressaram de uma visita a Gaza com o “coração partido”, apelidando a atual crise humanitária de “moralmente inaceitável”.

Pizzaballa e Teófilo III, o Patriarca greco-ortodoxo de Jerusalém, visitaram na sexta-feira o complexo da Igreja da Sagrada Família na cidade de Gaza, onde um ataque israelita na semana passada matou três pessoas e feriu várias outras, incluindo o pároco.

“É tempo de acabar com este disparate e com a guerra”, disse o cardeal, a mais alta autoridade católica na região, numa conferência de imprensa em Jerusalém, realizada na terça-feira.

Os líderes religiosos mostraram-se impressionados com pessoas famintas e crianças que não "pestanejam" ao som dos bombardeamentos.

"Vimos homens a aguentar-se ao sol durante horas na esperança de uma simples refeição", disse o Patriarca Latino, Cardeal Pierbattista Pizzaballa, aos jornalistas.

"Esta é uma humilhação difícil de suportar quando a vemos com os nossos próprios olhos. É moralmente inaceitável e injustificável", acrescentou.

Já Teófilo III afirmou que a sua Igreja "está solidária" com "todo o povo de Gaza".

O cardeal Pizzaballa apelou à entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza, considerando-a “uma questão de vida ou de morte”.

"Cada hora sem comida, água, medicamentos e abrigo causa danos profundos. É moralmente inaceitável e injustificável", reforçou.

É raro os funcionários estrangeiros serem autorizados a entrar em Gaza, uma vez que Israel tem selado as suas fronteiras desde que lançou a sua guerra contra o Hamas, na sequência do ataque transfronteiriço do grupo militante palestiniano, em 7 de outubro de 2023.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, culpou na quinta-feira as “munições perdidas” pelo ataque à igreja e disse que Israel estava “a investigar o incidente e continua empenhado em proteger os civis e os locais sagrados”.

Pizzaballa e um funcionário do Vaticano questionaram as explicações israelitas para o incidente.