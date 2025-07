Mais de 7.500 jovens participam em encontro mundial escutista em Portugal

Mais de 7.500 jovens de cerca de 100 países participam a partir de sexta-feira e até 3 de agosto no encontro mundial de escuteiros World Scout Moot, que se realiza pela primeira vez em Portugal.

"Engaje with us, Engage with Portugal" é o lema do 16.º World Scout Moot, organizado pela Federação Escutista de Portugal, que integra as duas associações nacionais, a dos Escoteiros de Portugal (AEP) e o Corpo Nacional de Escutas (Escutismo católico).

Perto de 750 escuteiros portugueses, entre a equipa de planeamento e os participantes, estão envolvidos na iniciativa, destinada aos jovens entre os 18 e os 25 anos e que inclui atividades "em praticamente todos os distritos" portugueses, disse à agência Lusa Sofia Fernandes, assessora de imprensa.

A cerimónia de abertura do evento realiza-se no Parque das Nações, em Lisboa, e o programa da iniciativa está dividido em duas partes: na primeira, a decorrer até 30 de julho, os escuteiros espalhar-se-ão por todo o país para a realização de atividades propostas pelos jovens portugueses e a partir desta data estarão instalados no campo base em Cortegaça, Ovar, "para partilhar as experiências que viveram".

"Espaço de esperança, união e ação"



Percursos pedestres, organização de debates, conhecer a história de uma cidade e os seus monumentos e atividades de serviço à comunidade, como fazer pequenas reparações em lares e escolas e recuperar habitações, entre outras, ocuparão os jovens durante os primeiros dias do encontro até à deslocação para o acampamento geral, onde está prevista a realização de jogos e 'workshps' e visitas aos arredores.

"Num tempo marcado pela instabilidade global, conflitos, crise climática e crescentes divisões, o World Scout Moot surge como um poderoso antídoto - oferecendo aos jovens um espaço de esperança, união e ação", declara David Berg, secretário-geral da Organização Mundial do Movimento Escutista (WOSM na sigla em inglês), citado no comunicado divulgado pela organização.

Desenvolvendo de competências de liderança, intercâmbio cultural e experiências imersivas ao ar livre, o Moot "permite que os jovens superem os desafios de hoje, criem amizades duradouras e contribuam para a construção de um mundo mais pacífico e sustentável", diz.

"Este encontro global único reúne milhares de Rover Scouts e voluntários de todo o mundo para partilhar a aventura de uma vida (...) Ao reunirem-se em Portugal, os Escuteiros lembram-nos da força do nosso Movimento e do papel essencial que os jovens desempenham na criação de um futuro melhor para todos", acrescenta.

Segundo o comunicado, "este é o Moot mais diverso de sempre (...) contando com pessoas de todas as origens, crenças, etnias, géneros e capacidades" e será "uma grande celebração da diversidade e da inclusão".

O World Scout Moot realiza-se de quatro em quatro anos e "promove o intercâmbio cultural, a compreensão e a amizade entre os povos".