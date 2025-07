Nigéria. Padre libertado ao fim de 51 dias de cativeiro

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) dá conta da libertação do padre Alphonsus Afina sequestrado no dia 1 de junho, perto de de Gwoza, na Nigéria, quando estava a caminho de Mubi para participar num seminário em Maiduguri.

Com o sacerdote foram libertadas mais 10 mulheres que também estavam sequestradas.

De acordo com a AIS, o padre Alphonsus foi entregue à diocese pelas autoridades na manhã de terça-feira, dia 22.

“Neste momento, o padre parece um pouco frágil e cansado, mas creio que está de boa saúde e emocionalmente estável. Estamos agora a organizar exames médicos e [um tempo de] descanso para ele, e planeamos reuni-lo com a sua mãe e família”, disse à AIS o bispo auxiliar de Maiduguri D. John Bakeni.

Na breve declaração à Fundação AIS Internacional, o prelado enfatizou que esta libertação deve ser considerada um verdadeiro milagre, graças às orações de todos e à intercessão de Nossa Senhora, uma vez que nem todas as situações de sequestro nesta região norte da Nigéria terminam com notícias tão positivas.

A libertação do Padre Alphonsus Afina ocorre num momento em que o norte da Nigéria continua a enfrentar violência severa por parte de grupos extremistas, com diversas situações de sequestros e ataques contra as populações. O sacerdote foi o 15º religioso a ser raptado na Nigéria desde o início deste ano. Duas das vítimas foram posteriormente assassinadas, enquanto todas as outras recuperaram também a liberdade.