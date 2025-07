​Patriarca de Lisboa: Reagrupamento familiar de imigrantes é “indispensável”

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, pede atenção ao tema do reagrupamento familiar na lei dos estrangeiros.



À margem da inauguração do Parque Papa Francisco, em Lisboa, D. Rui Valério disse não conhecer a fundo o diploma enviado pelo presidente da República para o Tribunal Constitucional, mas confessou-se preocupado com alguns pontos.

“Quando nós assinalamos que uma das condições indispensáveis para que o próprio fenómeno do migrante ocorra com integração, acolhimento, estabilidade, é a presença da família, eu acho que esse é um dos itens a ter em conta. É um dos que mais me preocupa, sem dúvida nenhuma”, afirma o patriarca de Lisboa.